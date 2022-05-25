Как вывести пятна зеленки с одежды и других хороших вещей

Вообще-то в других странах даже не знают, что такое зеленка. Однако в России она по-прежнему популярна, и любую царапину чаще всего мажут привычным раствором бриллиантового зеленого. Но не всегда получается аккуратно нанести это средство на кожу, не запачкав одежду. «Рамблер» рассказывает, что делать, если зеленка попала на одежду, мебель или пол, и как оттереть эти пятна.

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Собственная кожа

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Если вы хотели намазать зеленкой небольшой участок кожи, буквально с горошинку, но случайно промахнулись, а заодно перепачкали все руки. Зеленые пятна можно отмыть разными средствами:

Спирт или любые крепкие алкогольные напитки. Помним, что бриллиантовый зеленый — это спиртовой раствор. Спирт поможет растворить пятна зеленки на коже. Однако тем, у кого слишком сухая и чувствительная кожа, этот способ может не подойти. Мицеллярная вода. На самом деле мицеллярка помогает отмыть не только зеленку, но даже краску, причем не только с кожи, но и с тканей, пластика и других материалов. Перекись водорода или хлоргексидин. Да, эти средства отлично смывают зеленку, а кроме того обладают антисептическими свойствами. Кстати, в следующий раз их можно использовать вместо зеленки. Во-первых, сэкономите время на отмывании себя и своих вещей, а во-вторых, эти средства не щиплют.

Если зеленая кожа вас мало смущает, то через некоторое время зеленка смоется сама собой, нужно лишь дать ей время.

Одежда

Отстирать зеленку с одежды — задача не тривиальная. Но все зависит от вида ткани.

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Проще всего вывести такие пятна с белой одежды. Для этого можно взять любой хлорный отбеливатель или средство для мытья унитазов, также содержащее хлор. Для цветной одежды такие средства не подходят, поскольку вымывают краску, а вот белую футболку отстирают на ура.

Для самых деликатных тканей подойдет любой жирный крем, нанесите его на пятно, оставьте на два-три часа и постирайте вещь с обычным стиральным порошком.

Шерстяные вещи лучше всего отстирываются хозяйственным мылом. На пол-литра воды возьмите четыре столовые ложки натертого на крупной терке хозяйственного мыла, этот раствор нанесите на пятно или замочите всю вещь целиком на полчаса, после чего прополощите в чистой воде.

Также можно взять пищевую соду, смешать ее с водой так, чтобы получилась паста, нанести на пятно, а затем полить уксусом. Начнется реакция с бурным выделением кислорода и образованием слабой угольной кислоты, которая поможет удалить зеленки. Оставьте вещь минут на 15-20, чтобы дать средству подействовать, а затем постирайте привычным способом.

Мебель

Если зеленка испачкала обивку, то вы можете использовать рекомендации из предыдущего пункта. В остальных случаях сначала вытрите насухо тот участок, на который попала зеленка, а затем аккуратно пройдитесь по пятнам хорошим школьным ластиком или «стеркой», если в вашем детстве этот аксессуар было принято так называть.

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Пластик, стекло, МДФ, ДСП, кожу или кожзам также можно протереть спиртом.

Ламинат, паркет или линолеум

Если вы, открывая пузырек с зеленкой, случайно выронили его из рук и залили все вокруг, действовать стоит незамедлительно. Чем быстрее вы уберете остатки раствора бриллиантового зеленого, тем больше шансов отмыть пол полностью. Меньше всего рискуют владельцы ламината и жесткого, непористого линолеума. Эти материалы можно просто протереть спиртом, водкой, любым чистящим средством для мытья окон.

С паркетом, инженерной доской или любым другим напольным покрытием из натурального дерева, возможно, придется повозиться, особенно если в качестве финишного покрытия вы выбрали не лак, а масло или воск. В этом случае пятно нужно будет удалять с помощью шлифовальной бумаги, но выбирайте мелкозернистую, чтобы не повредить напольное покрытие. После того как пятно уйдет, это место нужно снова покрыть маслом или воском.

Ковер

Как можно быстрее бегите за салфеткой, чтобы успеть собрать зеленку до того, как она сможет впитаться в материал. Если ковер с коротким ворсом или вовсе без ворса, попробуйте отчистить пятна зеленки щеткой. Если это не помогло или у вашего ковра довольно длинный ворс, приготовьте мыльный раствор. Пропорции те же: на пол-литра воды 4 столовые ложки натертого на терке хозяйственного мыла. Наносим на пятно, даем время, чтобы средство подействовало, а затем все смываем.

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Если это не поможет, можно взять 10%-й раствор нашатырного спирта. Аккуратно нанесите на пятно с помощью ватного диска и попробуйте им его оттереть. Не забудьте только открыть окна или надеть респиратор, а лучше сделать и то, и другое.

Бонус

Мало кто знает, но удивительными чистящими свойствами обладает подсолнечное масло. С его помощью можно не только отстирать пятна зеленки, но и вывести любые другие застарелые пятна, например, с кухонных полотенец.

Что делаем? Наливаем в таз немного теплой воды, добавляем две столовые ложки подсолнечного масла, две столовые ложки порошкового или жидкого отбеливателя (обратите внимание, чтобы в его составе не было хлора, иначе вещь можно испортить) и две столовые ложки стирального порошка или жидкого средства для стирки. Все тщательно перемешиваем, чтобы средства успели раствориться. Затем замачиваем вещи, а сверху заливаем очень горячей водой, не кипятком, но лучше из чайника. Воды нужно ровно столько, чтобы вещи были закрыты водой, но не плавали в ней.