Как вывести пятна зеленки с одежды и других хороших вещей

Вообще-то в других странах даже не знают, что такое зеленка. Однако в России она по-прежнему популярна, и любую царапину чаще всего мажут привычным раствором бриллиантового зеленого. Но не всегда получается аккуратно нанести это средство на кожу, не запачкав одежду. «Рамблер» рассказывает, что делать, если зеленка попала на одежду, мебель или пол, и как оттереть эти пятна.
Если вы хотели намазать зеленкой небольшой участок кожи, буквально с горошинку, но случайно промахнулись, а заодно перепачкали все руки. Зеленые пятна можно отмыть разными средствами:
Если зеленая кожа вас мало смущает, то через некоторое время зеленка смоется сама собой, нужно лишь дать ей время.
Отстирать зеленку с одежды — задача не тривиальная. Но все зависит от вида ткани.
Если зеленка испачкала обивку, то вы можете использовать рекомендации из предыдущего пункта. В остальных случаях сначала вытрите насухо тот участок, на который попала зеленка, а затем аккуратно пройдитесь по пятнам хорошим школьным ластиком или «стеркой», если в вашем детстве этот аксессуар было принято так называть.
Пластик, стекло, МДФ, ДСП, кожу или кожзам также можно протереть спиртом.
Если вы, открывая пузырек с зеленкой, случайно выронили его из рук и залили все вокруг, действовать стоит незамедлительно. Чем быстрее вы уберете остатки раствора бриллиантового зеленого, тем больше шансов отмыть пол полностью. Меньше всего рискуют владельцы ламината и жесткого, непористого линолеума. Эти материалы можно просто протереть спиртом, водкой, любым чистящим средством для мытья окон.
С паркетом, инженерной доской или любым другим напольным покрытием из натурального дерева, возможно, придется повозиться, особенно если в качестве финишного покрытия вы выбрали не лак, а масло или воск. В этом случае пятно нужно будет удалять с помощью шлифовальной бумаги, но выбирайте мелкозернистую, чтобы не повредить напольное покрытие. После того как пятно уйдет, это место нужно снова покрыть маслом или воском.
Как можно быстрее бегите за салфеткой, чтобы успеть собрать зеленку до того, как она сможет впитаться в материал. Если ковер с коротким ворсом или вовсе без ворса, попробуйте отчистить пятна зеленки щеткой. Если это не помогло или у вашего ковра довольно длинный ворс, приготовьте мыльный раствор. Пропорции те же: на пол-литра воды 4 столовые ложки натертого на терке хозяйственного мыла. Наносим на пятно, даем время, чтобы средство подействовало, а затем все смываем.
Если это не поможет, можно взять 10%-й раствор нашатырного спирта. Аккуратно нанесите на пятно с помощью ватного диска и попробуйте им его оттереть. Не забудьте только открыть окна или надеть респиратор, а лучше сделать и то, и другое.
Мало кто знает, но удивительными чистящими свойствами обладает подсолнечное масло. С его помощью можно не только отстирать пятна зеленки, но и вывести любые другие застарелые пятна, например, с кухонных полотенец.
Что делаем? Наливаем в таз немного теплой воды, добавляем две столовые ложки подсолнечного масла, две столовые ложки порошкового или жидкого отбеливателя (обратите внимание, чтобы в его составе не было хлора, иначе вещь можно испортить) и две столовые ложки стирального порошка или жидкого средства для стирки. Все тщательно перемешиваем, чтобы средства успели раствориться. Затем замачиваем вещи, а сверху заливаем очень горячей водой, не кипятком, но лучше из чайника. Воды нужно ровно столько, чтобы вещи были закрыты водой, но не плавали в ней.
Этот способ идеально работает на кухонных полотенцах и белых носках, которые перестали быть белыми, но также подходит и для вещей из цветных и деликатных тканей.