6 способов применения старой зубной щетки

За год необходимо менять от четырех до шести зубных щеток, но, отслужив по прямому назначению, она вполне может пригодиться в хозяйстве. А есть бытовые мелочи, в которых щетка просто незаменима.

Почистить лаковую обувь

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Часто в декоративные швы и бортики ботинок и лоферов часто забивается крем, при этом специалисты не рекомендуют мыть такую обувь. Поэтому вычистить остатки пыли или ухаживающих средств поможет старая зубная щетка: ей легко отполировать швы, зону перфорации или область рядом со шнурками. Положите щетку в ящик, где храните крема и полироли для обуви, чтобы ваши лаковые пары всегда сияли. Чтобы добиться максимального эффекта, смочите щетку в касторовом масле или вазелине: обработанная таким способом обувь будет служить гораздо дольше.

Добиться первозданной белизны кедов

Белоснежные кеды — настоящая классика: они отлично смотрятся и с джинсами, и с платьями. Но всего через несколько месяцев такая обувь теряет первозданный вид. Вернуть белизну кедам поможет мыльный раствор, сода и старая зубная щетка. Действовать придется в два этапа: промойте обувь щеткой с мыльным раствором и ополосните водой, затем разведите шесть ложек соды пятью ложками перекиси водорода и с помощью той же щетки натрите кеды. Высушите обувь на солнце, не смывая раствор, а затем еще раз пройдитесь мокрой щеткой и ополосните от остатков соды.

Нежничать с котом

Ворсинки на щетке напоминают кошкам шершавый язык матери, попробуйте немного намочить щетину и аккуратно погладить ей питомца между ушками, по спине и лапам. Такие действия возвращают пушистому любимцу чувство комфорта и безопасности. Очистить бокалы до блеска Промыть стеклянные бокалы — непростая задача: длины пальцев не хватает, а специальный ершик есть далеко не у всех. Зубной щеткой вымыть такую посуду займет всего несколько минут.

Почистить расческу