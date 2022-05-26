Как вырастить черную смородину: советы от агрономов

Одним из самых популярных кустарников на дачных участках в России традиционно является смородина. И неудивительно, ведь ягоды смородины не только вкусные, но и полезные, обладающие целебными свойствами и укрепляющие здоровье человека. «Вечерняя Москва» пообщалась с агрономами Михаилом Воробьевым и Семеном Сизенковым и узнала, как вырастить черную смородину, какие вредители угрожают растению и как с ними бороться.

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По словам Воробьева, черная смородина — это одно из немногих растений, чьей родиной является Россия.

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— Само название «черная смородина» происходит от слова «смород». Однокоренное слово — смердеть, то есть издавать сильный запах. Слово «смородина» можно перевести как пахучка, — пояснил эксперт.

Части растения действительно отчетливо и приятно пахнут, листья часто применяют для засолки. Смородина легко размножается как зелеными, так и обычными черенками, подчеркнул специалист. Достаточно срезать черенки с пятью или шестью почками и закопать их. Через некоторое время они дадут начало новым растениям.

У зеленых черенков, по словам эксперта, стоит удалить верхушку так, чтобы на поверхности было три или четыре листка над почвой. В земле должно находиться три–четыре почки. Черенок можно накрыть банкой или посадить в затененном месте, чтобы он не пересох на солнце.

— Таким образом их можно укоренить. Далее нужно регулярно опрыскивать листочки, через некоторое время они дадут корни — вот что касается выращивания крупных кустов, — пояснил агроном.

Также, по словам Воробьева, особого ухода кустарники не требуют, хотя любят плодородную почву.

Опасность для черной смородины представляет засушливость, а для сохранения растения нужно регулярно обрезать ветки старше пяти лет. На них практически не образуются новые почки, ветка становится обузой, подчеркнул эксперт. Такие ветки обычно визуально больше остальных.

Типичными вредителями для черной смородины являются почковый клещ и тля.

Клещ — очень неприятный вредитель для растения, он прячется в нераскрывающихся почках, добавил Воробьев.

— Обычными химикатами их «поймать» невозможно. Вот поэтому обычно эти округлые почки, в которых живет клещ, нужно собирать и сжигать, — посоветовал агроном.

Что касается тли, то здесь поможет мыльная вода. Раствором нужно обработать верхушку растения — там обычно находится этот вредитель. Тля дышит всей поверхностью тела, в растворе она задыхается, пояснил эксперт.

Сизенков также отметил, что черная смородина — это одно из самых простых растений в плане выращивания. Он посоветовал высаживать черную смородину на глубину 10–15 сантиметров для наилучшего результата. Делать это лучше ранней весной или поздней осенью.

— Сажать смородину нужно под углом, тогда за год выращивания подземные почки просыпаются и дают побеги, а новый куст начинает плодоносить, — пояснил Сизенков.

Чтобы защитить растение от вредителей, он посоветовал использовать препарат «Актара». Он продается в большинстве специализированных магазинов, применять его нужно на корень. Средство делает растение на время ядовитым для вредителей, позже, через две недели, смородина снова становится полностью безвредной.

— Для удобрения черной смородины нужно использовать азот, фосфор и калий, — добавил эксперт.