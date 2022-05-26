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2 часа назад

7 идей, как оформить маленький балкон

runews24.ruиещё 1

При оформлении маленьких балконов важно определиться, что вы хотите оборудовать на небольшой площади открытого пространства и какие вещи там должны быть.

7 идей, как оформить маленький балкон
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во-первых, для маленьких балконов подойдет складная мебель, которую можно быстро убрать, если понадобится дополнительное пространство.

Во-вторых, не забудьте про подвесные кашпо с ампельными растениями, которые сделают ваш балкон особенно уютным.

В-третьих, даже на маленьком балконе можно организовать зону отдыха с удобным креслом или раскладным шезлонгом.

В-четвертых, на балконе можно оборудовать полки и стеллажи для размещения вещей, которые не нужны в обиходе. Кроме того, на полках можно поставить предметы, которые украсят балкон.

В-пятых, не забудьте приобрести для балкона компактный зонт или навес, которые защитят вас от палящих солнечных лучей или непогоды.

В-шестых, на балконе стоит продумать настил, чтобы пространство воспринималось как часть квартиры.

В-седьмых, на балконе можно декорировать стену, чтобы создать необычную атмосферу в зоне отдыха.

Дом и сад,
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