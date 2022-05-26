Россиян предостерегли от ярких цветов на балконе

Чтобы оптимизировать пространство на балконе, необходимо соблюсти цветовую гамму интерьера и не выбирать сразу несколько ярких оттенков — они могут визуально уменьшить помещение. От этого в разговоре с РИА Новости россиян предостерег эксперт торговой сети ОБИ Сергей Тиунов.

Окрашивание балкона в подобные оттенки считается распространенной ошибкой, яркие цвета «съедают» пространства и воздействуют на глаза. Чтобы визуально увеличить помещение, эксперт рекомендовал использовать световые ленты, переносные светильники или подсветку с небольшим количеством цветов.

Специалист посоветовал для оптимизации пространства использовать складную мебель и предметы двойного назначения, которые могут быть функциональными и служить украшением интерьера. Вещи необходимо располагать вертикально.

«Важным моментом будет являться расстановка мебели по периметру балкона, чтобы визуально увеличить балкон за счет свободной центральной части», — заявил Тиунов.