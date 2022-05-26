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46 минут назад

Россиян предостерегли от ярких цветов на балконе

Lenta.ru

Чтобы оптимизировать пространство на балконе, необходимо соблюсти цветовую гамму интерьера и не выбирать сразу несколько ярких оттенков — они могут визуально уменьшить помещение. От этого в разговоре с РИА Новости россиян предостерег эксперт торговой сети ОБИ Сергей Тиунов.

Россиян предостерегли от ярких цветов на балконе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Окрашивание балкона в подобные оттенки считается распространенной ошибкой, яркие цвета «съедают» пространства и воздействуют на глаза. Чтобы визуально увеличить помещение, эксперт рекомендовал использовать световые ленты, переносные светильники или подсветку с небольшим количеством цветов.

Специалист посоветовал для оптимизации пространства использовать складную мебель и предметы двойного назначения, которые могут быть функциональными и служить украшением интерьера. Вещи необходимо располагать вертикально.

«Важным моментом будет являться расстановка мебели по периметру балкона, чтобы визуально увеличить балкон за счет свободной центральной части», — заявил Тиунов.

Ранее архитектор-дизайнер Анна Доброковская рассказала, как вписать «бабушкин» стул в интерьер. Специалист посоветовала обить его новой тканью с ярким принтом или же выбрать однотонную ткань под цвет интерьера. Основание стула она порекомендовала перекрасить.

Дом и сад,Сергей Тиунов,
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