Назван бюджетный способ сохранить цвет одежды при стирке

По словам эксперта, пищевая соль закрепляет пигмент на вещах и не дает ему «растечься» при контакте с водой и стиральным порошком. Поэтому Кромби рекомендует использовать продукт с привычным средством для стирки. При этом она отметила, что с его помощью можно удалять грязь с материалов, которые нельзя стирать. Для этого Кромби предлагает насыпать соль на поверхность ткани, растереть с небольшим количеством воды и оставить на 3-6 минут.