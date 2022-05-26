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2 часа назад

Агроном объяснила, чем обрабатывать лук от вредителей

Вечерняя Москва

Научный сотрудник РУП «Институт овощеводства» Анна Пашкевич рассказала о том, как уберечь лук от вредителей.

Агроном объяснила, чем обрабатывать лук от вредителей
Фото: UnsplashUnsplash

Она объяснила, что садоводы чаще всего жалуются на появление луковой мухи, которая может повреждать не только репчатый лук или порей, но даже тюльпаны и лилии. Главные признаки того, что растение страдает от вредителя — отставание в росте, желтизна и его увядание. Пораженная луковица портится и источает неприятный запах.

— К биологическим препаратам против луковой мухи относится табачная пыль. Один килограмм вещества нужно развести в 10 литрах воды, настаивать 2-3 дня, а после разбавить на половину водой и поливать растения и почву вокруг них. Делать такую обработку нужно не менее одного раза в 10-12 дней, — рассказала эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

По ее словам, существуют эффективные народные методы. Например, опудривание золой или полив раствором полыни. Кроме этого, можно использовать настои хвойных растений, например, сосны. Также можно высаживать лук вместе с морковью, бархатцами, пряными травами, которые будут отпугивать луковых мух.

Садовод Татьяна Щедрина назвала эффективное удобрение, которое можно приготовить самостоятельно на даче. Для этого необходимо сделать настой из ботвы сорняков и воды.

Дом и сад,Татьяна Щедрина,
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