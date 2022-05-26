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1 час назад

Дератизаторы дали совет по защите сада от кротов

Lenta.ru

Кроты доставляют дачникам много беспокойства: строя ходы под землей, они способны наносить непоправимый вред посадкам, газону и деревьям. Издание Express приводит несколько советов британской дератизационной службы Smith’s Pest Management по избавлению от кротов на садовом участке.

Дератизаторы дали совет по защите сада от кротов
Фото: PixabayPixabay

По словам дератизаторов, защищать сад от кротов можно цветами. «Кроты не любят нарциссы, бархатцы и другие цветы с резкими запахами. Высадите их по периметру сада, чтобы создать естественный барьер», — порекомендовали специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют провести дезинсекционные мероприятия, чтобы уничтожить личинок и насекомых — пищи кротов.

Наконец, дератизаторы советуют обрабатывать сад противокротовым средством с касторовым маслом, которое нарушает пищеварение крота.

Ранее эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон рассказал, как можно отвадить кошек от сада и огорода с помощью чайных пакетиков. Он рекомендует намазать использованный чайный пакетик пахучим средством для разогревания мышц.

Дом и сад,Ричард Джексон,
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