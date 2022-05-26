Агроном назвал необычный способ выращивания картофеля

Агроном Александр Агарков посоветовал попробовать нетрадиционный способ выращивания картофеля – в мешках или больших полиэтиленовых пакетах. Об этом пишет издание "Крестьянская жизнь".
У такого метода есть преимущества: его не надо окучивать и полоть. Также нет необходимости бороться с колорадским жуком.
Для посадки корнеплода можно использовать мешки-контейнеры, мешки для хранения сахара, полиэтиленовые мешки для мусора на 80–120 литров и более, пластиковый контейнер на 50 литров, металлическая или пластиковая бочка для воды, деревянный или пластиковый ящик.
"Емкость должна быть водопроницаемой, чтобы при поливе излишек воды уходил, потому что картошка не любит много влаги. В нее насыпают слой грунта, перемешанного с компостом, высотой 20 см и на него раскладывают картофель. В среднем на 1 мешок понадобится 5 некрупных картофелин. Их сверху засыпают землей и поливают, а мешок выставляют на солнечное место, при этом он широко открыт. Передвигать и трогать его не надо, он должен стоять на одном месте", - поделился специалист.
Картофелю в мешках нужен регулярный полив, подкормки и досыпка грунта. Поливать нужно по мере высыхания земли.
"Поскольку грунт в контейнере или мешке теплее, чем на участке, то пробуждение глазков начинается уже при температуре +5 градусов. При посадке в почву при такой температуре процесс прорастания останавливается. Оптимальная температура почвы для клубнеобразования в открытом грунте +15–19 градусов. Через 2–3 месяца, когда ботва начинает засыхать, можно собрать урожай, перевернув мешок или ящик и выбрав клубни", - рассказал агроном.