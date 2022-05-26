Агроном назвал необычный способ выращивания картофеля

"Емкость должна быть водопроницаемой, чтобы при поливе излишек воды уходил, потому что картошка не любит много влаги. В нее насыпают слой грунта, перемешанного с компостом, высотой 20 см и на него раскладывают картофель. В среднем на 1 мешок понадобится 5 некрупных картофелин. Их сверху засыпают землей и поливают, а мешок выставляют на солнечное место, при этом он широко открыт. Передвигать и трогать его не надо, он должен стоять на одном месте", - поделился специалист.