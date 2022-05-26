Какие грибы можно собирать в июне

Принято считать, что грибы собирают осенью, но так могут думать люди, которые их видели только на картинке и вообще никогда-никогда за ними не ходили. На самом деле грибы растут с ранней весны до поздней осени и собирать их можно весь сезон, важно лишь знать, что искать. «Рамблер» рассказывает, какие грибы можно собирать июне и где они растут.

Фото: PxHere PxHere

Белые грибы

Видео дня

Это настоящий король среди грибов, даже опытные грибники радуются, как дети, если им повезет найти этого красавчика. У белого гриба толстая плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть и совершенно восхитительный запах. Но обратите внимание, если на изломе мякоть начнет розоветь, значит вам попался ядовитый желтый гриб.

wikipedia.org

Белые грибы растут, начиная с середины июня, в лиственных и хвойных лесах, часто рядом встречаются ели, сосны, дубы и березы. Не расстраивайтесь, если в июне он вам не попадется, это все же редкость, а вот во второй половине августа вам непременно повезет.

Подосиновики

У подосиновика очень плотная и яркая шляпка красивого буро-красного цвета. Мякоть настоящего подосиновика синеет на изломе.

wikipedia.org

Еще один признак, который должен насторожить, — гриб растет не под своим деревом.

Подберезовики

Самый яркий отличительный признак подберезовика — белая ножка с яркими чешуйками. Шляпка сверху коричневато-буроватая, а снизу — белая, мякоть тоже белая. Если нашли похожий гриб, но не под березой, значит это не он и брать его не нужно, можно отравиться.

wikipedia.org

Искать его нужно в березовых рощах, начиная с июня. Но на массовый сбор стоит рассчитывать со второй половины августа.

Маслята

Эти симпатичные грибочки получили название не просто так. Их шляпка гладкая и липкая, как будто смазана маслом. У них желтая ножка и такая же шляпка с белыми следами по краям. Кстати, кожица со шляпки легко снимается ножом.

wikipedia.org

Обратите внимание, если губчатый слой имеет красноватый оттенок, а мякоть на изломе меняет цвет — гриб ядовит. Маслята растут в хвойных лесах, чаще сосновых, которые быстро прогреваются.

Лисички

Очень фотогеничные грибы. Лисички красивого абрикосового или светло-оранжевого цвета с плотной ножкой. Если ножка кажется рыхлой, а сам гриб красно-оранжевого цвета, его лучше оставить на полянке, скорее всего, он ядовит.

PxHere

Собирают лисички с конца июня.

Опята

Опята любят расти на пнях, стволах погибших деревьев и у корней. Шляпка у них коричневатая с мелкими темными чешуйками в середине. Под шляпкой светлые пластинки, а на ножке белое колечко или пленка.

wikipedia.org

Часто встречаются ложные опята, они отличаются желтовато-зеленоватой или даже красноватой шляпкой, на ней нет чешуек, а пластинки под шляпкой не светлые, а черные, зеленые или коричневые, на ножке нет характерного колечка.

Сыроежки

Начинающих грибников сыроежки могут сбить с толку разноцветными шляпками. Они могут быть и розовыми, и коричневыми, и зелеными. Но главное отличие съедобных сыроежек в том, что с них легко снимается кожица.

wikipedia.org

Также ядовитые грибы можно узнать по красной или коричнево-черной шляпке, розовой ножке, покрасневшей или потемневшей мягкой пленке на ножке и грубой, жесткой мякоти. Растут сыроежки практически везде, а самыми вкусными считаются зеленые и желтые сыроежки.

Шампиньоны

Вообще-то самый простой способ найти эти грибы — это пойти в магазин и купить. Но если вам попадется этот гриб, смело можете его брать, ведь вы прекрасно знаете, как он должен выглядеть. Королевские шампиньоны отличаются от обычных белых серовато-коричневатой шляпкой.

PxHere

Кстати, шампиньоны можно выращивать даже на собственном участке. Возьмите самый большой гриб, измельчите и разбросайте там, где хотите, чтобы росли эти грибочки. Важно, чтобы это было теплое место, влажное и хорошо удобренное навозом место.

Как правильно собирать грибы и что с ними делать