Эксперт объяснил, как избавиться от ос на дачном участке

Справиться с осами в саду поможет правильная уборка участка и подбор одежды. Об этом пишет Express. Основатель и директор Merlin Environmental Адам Джусон рассказал изданию, что росту количества ос на участке способствует его загрязнение.

Он посоветовал регулярно очищать землю от плодов и не оставлять мусор, продукты и напитки на открытом воздухе. Все они привлекают сладким запахом ос. В доме следует заделать все дыры и разъемы для электропроводов. Для этого следует использовать специальные прокладки из волокна. Это позволит избежать образования осиных ульев в стенах дома.