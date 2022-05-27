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2 часа назад

Эксперт объяснил, как избавиться от ос на дачном участке

Газета.Ru

Справиться с осами в саду поможет правильная уборка участка и подбор одежды. Об этом пишет Express. Основатель и директор Merlin Environmental Адам Джусон рассказал изданию, что росту количества ос на участке способствует его загрязнение.

Эксперт объяснил, как избавиться от ос на дачном участке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он посоветовал регулярно очищать землю от плодов и не оставлять мусор, продукты и напитки на открытом воздухе. Все они привлекают сладким запахом ос. В доме следует заделать все дыры и разъемы для электропроводов. Для этого следует использовать специальные прокладки из волокна. Это позволит избежать образования осиных ульев в стенах дома.

Для посиделок с семьей и друзьями на открытом воздухе эксперт посоветовал надевать одежду в светлых оттенках. Эти цвета менее привлекательны для ос. Также Джусон обращает внимание, что гнезда ос можно найти под землей и подвешенными на деревьях и кустах, поэтому необходимо следить за своим окружением, в том числе во время работы в саду.

Дом и сад,
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