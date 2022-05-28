Успеть до лета: защитить дом от комаров

С наступлением тепла неизбежно просыпаются и насекомые. Комары, пожалуй, одни из самых неприятных “соседей”. Как встретить их во всеоружии, читайте в статье “Рамблера”.

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Народные средства

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Защититься от комаров можно с помощью гвоздики. Например, приготовив лосьон-репеллент. Для этого нужно взять бутоны гвоздики (примерно пять грамм), залить их горячей водой, дать им настояться в течение 15-20 минут. Получившийся лосьон нанести на кожу с помощью распылителя.

Гвоздику можно использовать в сочетании с лимоном. Разрежьте плод надвое, воткните несколько бутонов в мякоть и получившийся “фумигатор” оставьте у постели или окна.

Некоторые хозяйки используют одеколон “Гвоздика”. В целом комарам не нравятся спиртосодержащие растворы, а в совокупности с ароматом этой специи средство будет эффективным вдвойне.

Можно использовать эфирные масла для отпугивания комаров. Не только гвоздики, но и розмарина, сосны, мяты, лаванды, бузины, мелиссы. Нанесите его на кожу или капните несколько капель в маленький медальон и носите на шее.

Ароматным эфирным маслом можно пропитать салфетку и положить ее в блюдце у изголовья кровати. Тогда ваш сон не нарушат комары. Есть в хозяйстве аромалампа? Самое время пустить ее в ход.

Приятный человеческому носу аромат ванили совершенно ненавистен для крылатых кровопийц. Разведите пакетик ванилина в кружке теплой воды, обмакните ватный диск в этот раствор и протрите кожу. Комары вас не тронут, а нежный аромат на теле станет бонусом.

Также для защиты от нашествия комаров пригодится бальзам “Звездочка”. Точечно нанесите его на кожу. “Звездочку” можно заменить любым бальзамом, содержащим камфору.

Еще одно аптечное средство – порошок пиретрума. Его следует смешать с небольшим количеством крахмала и воды, окунуть в раствор бумажные полоски, а затем разложить их по всему дому и на подоконниках.

Если вы живете в частном доме, рекомендуем избавиться от мест, где комары комфортно себя чувствуют. Вылейте воду со всех ведер, просмотрите ливневки, по которым убывает дождевая вода, очистите их от листьев и мусора. Комары любят влагу и растительность. Если на вашем участке много травы – будьте готовы к нашествию кровопийц и мошек. О том, какие растения можно посадить, чтобы избавиться от комаров на участке, можно почитать здесь.

Кардинальные методы

Одним из самых эффективных средств борьбы с комарами в доме остается установка на окнах москитных сеток. Озаботиться этим вопросом можно уже сейчас, чтобы не ждать в “горячий сезон” мастера-замерщика неделями.

Можно приобрести антимоскитные спирали. Принцип их работы прост: поджигаете один конец спиральки, та постепенно плавится. Выделяющийся в процессе дым блокирует дыхательную систему комаров, тем самым уничтожая их.

Электрофумигаторы, работающие от сети, по-прежнему остаются доступным и в меру эффективным способом защиты от комаров. Можно выбрать либо фумигатор-пластину, либо гель, который при испарении выделяет в воздух вещества, убивающие насекомых.

Но у искусственных фумигаторов есть несколько недостатков. Во-первых, малый радиус действия. Во-вторых, людям, склонным к аллергии, следует использовать эти средства с осторожностью.