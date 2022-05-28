Почему не цветет сирень

Сирень в Волгограде — один из самых популярных кустарников. И хотя растет она практически по всему городу, это не мешает садоводам трепетно относиться к сортовым растениям. И иногда они сталкиваются с тем, что сирень не дает желаемого пышного цвета. В чем же причина?

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

1. Неподходящий состав почвы и место посадки. Почва для здоровой цветущей сирени не должна быть кислой, тяжелой или заболоченной. Опытные садоводы не рекомендуют тратить силы и время на выращивание кустарника на заболоченной земле, организуя холм. На таком участке проще сразу высадить растения, приспособленные к сырости. А кислую почву всегда можно немного раскислить, например, древесной золой. Также сирень не любит слишком ветреные и тенистые места.

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2. Ошибки при посадке. Для высадки кустарника на дно посадочной лунки глубиной 40-50 см выкладывают дренаж. Затем яму заправляют плодородной смесью (20 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 300 г золы). Место прививки саженца располагают на 3-4 см выше уровня почвы. Сажать сирень лучше весной до распускания почек либо летом после цветения и до сентября вечером или в пасмурный день. После посадки ее обильно поливают под корень. Когда влага впитается, приствольный круг мульчируют слоем 5-7 см.

3. Избыток азота. Излишки этого вещества могут привести к тому, что сирень может давать много зелени, но не цвести. Этот кустарник следует подкармливать азотом лишь через 2 года после посадки. Весной под куст вносят 60-80 г аммиачной селитры или 50-60 г мочевины. Если же грунт и так богат азотом, то процедуру можно проводить раз в 2 года.

4. Неправильная обрезка. Лучшее время для обрезки сирени — ранняя весна (до набухания почек), когда можно срезать сухие и слабые ветки. Молодую поросль удаляют в течение всего сезона при помощи лопаты, убирая побеги ниже уровня земли. После почву вокруг растения нужно перекопать на глубину 5-10 см. Когда завершается сезон цветения, желательно срезать все засыхающие соцветия, иначе начнется образование семян, что ослабит растение.