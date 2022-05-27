Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

Дизайнер предупредила о вгоняющих в депрессию ошибках в интерьере

Lenta.ru

Дизайнер интерьеров предупредила об ошибках в интерьере, которые способны привести к депрессии. На видео, в котором девушка по имени Вивьен рассказывает о том, какой ремонт пугает и тревожит, обратило внимание издание The Sun.

Дизайнер перечислила вгоняющие в депрессию ошибки в интерьере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, она попросила не увлекаться прямыми линиями, поскольку они повышают уровень тревоги.

«Мозг воспринимает рисунки с прямыми линиями как опасные, а это не то, чего хочется дома», — говорит она, советуя выбирать округлые, мягкие линии декора и мебели.

Вгоняющими в депрессию специалистка назвала и зеркала, если в комнате их слишком много.

«Наличие любого беспорядка зеркало удвоит, и вместо зрительного увеличения пространства вы получите переутомление», — предупредила она.

Настроение могут портить и холодные материалы: стекло и металл, продолжила эксперт, порекомендовав использовать в оформлении более натуральные материалы — например, дерево и шерсть.

Кроме того, для уменьшения тревоги она посоветовала не заставлять все мебелью — по дому должно быть удобно передвигаться.

«Не заставляйте комнаты мебелью, не усложняйте свободный проход по комнате ее странным расположением», — сказала она.

Также Вивьен порекомендовала ставить дома больше растений и чаще освещать помещения естественным солнечным светом

Ранее сексолог Джесс Уайлд перечислила некоторые цвета, которых стоит избегать в оформлении спальни, так как они могут отбивать желание интимной близости. По словам Уайлд, как правило, с эротическим настроем связывают красные и розовые оттенки, однако при нелюбви к этим цветам спальню можно перекрасить в темно-фиолетовый или черный.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители