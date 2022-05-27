Дизайнер перечислила вгоняющие в депрессию ошибки в интерьере

Дизайнер интерьеров предупредила об ошибках в интерьере, которые способны привести к депрессии. На видео, в котором девушка по имени Вивьен рассказывает о том, какой ремонт пугает и тревожит, обратило внимание издание The Sun.

Так, она попросила не увлекаться прямыми линиями, поскольку они повышают уровень тревоги.

«Мозг воспринимает рисунки с прямыми линиями как опасные, а это не то, чего хочется дома», — говорит она, советуя выбирать округлые, мягкие линии декора и мебели.

Вгоняющими в депрессию специалистка назвала и зеркала, если в комнате их слишком много.

«Наличие любого беспорядка зеркало удвоит, и вместо зрительного увеличения пространства вы получите переутомление», — предупредила она.

Настроение могут портить и холодные материалы: стекло и металл, продолжила эксперт, порекомендовав использовать в оформлении более натуральные материалы — например, дерево и шерсть.

Кроме того, для уменьшения тревоги она посоветовала не заставлять все мебелью — по дому должно быть удобно передвигаться.

«Не заставляйте комнаты мебелью, не усложняйте свободный проход по комнате ее странным расположением», — сказала она.

Также Вивьен порекомендовала ставить дома больше растений и чаще освещать помещения естественным солнечным светом