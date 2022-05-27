Ему не нужны танцы с бубном: идеальное растение для начинающего цветовода

Эхинопсис — очень интересный и красивый кактус, который подарила моя сотрудница с работы. У нее целая коллекция различных кактусов. И вот она подарила мне этот замечательный кактус. Когда я увидела, как он обворожительно цветет, мне сразу же захотелось поселить такого красавчика у себя дома. Мечты сбываются! И вот в этом году у меня появился новый житель — кактус эхинопсис. Сейчас он не цветет, но все равно выглядит очень красиво!

Описание растения

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Кактус очень похож на шар с ребрами, на которых растут колючки. На моем кактусе имеется 13 ребер. У кактуса очень сильно развита корневая система, которая расположена горизонтально и находится близко к поверхности почвы. Сам кактус зеленого цвета. В высоту может достичь размера в 30 см. Мой кактус высотой 13 см. Он имеет много дето", таких же на внешний вид, как взрослое растение, только маленького размера.

У кактуса в середине стебля выходят цветки необычной красоты, в основном белого или розового цвета. Кактус может сформировать до 20-25 цветков. Это зависит от того, сколько ему лет. Когда цвел мой кактус, у него было выпущено 3 больших красивых белых цветка.

«Подобный ежу», так с греческого языка переводится «эхинопсис». Свое название кактус получил еще в 1737 году, благодаря К. Линнею. А благодаря плодотворной работе селекционеров сейчас можно наблюдать более 130 видов гибридных кактусов. Родиной кактуса является Южная Америка. Этот кактус покорил практически весь мир. Его можно встретить не только в Бразилии или Аргентине, но даже в России. Например в Башкирии, где я живу!

Условия выращивания

Это очень неприхотливое растение, хотя у него есть свои предпочтения.

умеренный полив водой

подкормки

постоянное место обитания

снижение температуры в зимнее время

рассеянные солнечные лучи

проветривание помещения Кактус любит:

влажный воздух

перелив почвы

перемещение с постоянного места Кактус не любит:

Посадка, пересадка и размножение

Мне достался уже достаточно взрослый кактус, который я в скором будущем буду размножать и пересаживать. Так как корневая система расположена горизонтально, то для растения лучше приобрести невысокий широкий горшок больше предыдущего на 2-3 см в диаметре. Если растение молодое, то можно пересаживать его ежегодно, а вот более взрослый кактус можно пересаживать через 2-3 года.

Сажать в грунт, который специально изготовлен для кактусов и суккулентов. На дно горшка обязательно положить дренаж.

Размножение происходит с помощью семян или детками. Лично я планирую размножать данный кактус отделением деток. Грунт и условия для деток нужны точно такие же, как и для взрослого растения.

Полив и подкормка

Неприхотливое и достаточно стойкое растение. Как и все кактусы, он прекрасно растет в грунте, который редко поливают. Я провожу полив 1-2 раза в 2 недели теплой отстоянной водой. В зимнее время можно вообще не поливать эхинопсис.

Удобрение лучше всего вносить с марта по ноябрь. В зимнее время кактусу нужен отдых, поэтому никаких подкормок не даем. Один раз в месяц я подкармливаю свой кактус специальным комплексным удобрением для кактусов. Инструкцию по применению удобрений стараюсь строго соблюдать, либо разводить удобрение с более низкой дозировкой.

Особенности выращивания

Кактус очень не любит, когда его перестанавливают с одного места на другое.В зимнее время кактус не поливают.Для хорошего развития корневой системы растение сажают в неглубокий, но широкий горшок.Очень хорошо растет на окнах, которые выходят на юг.Цветение кактуса может длиться 5-6 месяцев.В летнее время температура должна быть более +20°C, в зимнее +10°C.Кактус любит проветривание и свежий воздух.

Интересные факты