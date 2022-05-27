Портулак: полезное растение, которое недооценивают

Огородники считают портулак сорной травой, его выпалывают и выводят при помощи гербицидов. Но мало кто знает, что это растение можно употреблять в пищу.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Кандидат биологических наук Любовь Савельева рассказала, что еще древние римляне употребляли портулак в пищу с превеликим удовольствием. Нет никаких ограничений для применения его в кулинарии и сейчас.

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Съедобны у растения молодые стебли и листья, они сочные и обладают нежным кисловатым вкусом, чем-то напоминающим шпинат.

Диетологи считают, что употребление портулака стимулирует аппетит, утоляет жажду, повышает тонус и настроение. Стебли и листья его можно есть как сырыми, так и вареными. Если портулак отварить, то специфический привкус исчезает.

Также это растение можно использовать при приготовлении салатов, его солят, маринуют, добавляют как аппетитную приправу к супам, мясным и рыбным блюдам, а также к жареному картофелю и пюре.

Консервирование портулака предполагает его предварительное отваривание.

Еще один интересный способ приготовления – настаивание свежих молодых листьев на виноградном вине. Напиток, полученный в результате, обладает прекрасным вкусом и лечебными свойствами.

Неоценима польза портулака в медицинских целях: так, соком молодых листьев можно смазывать бородавки, места укуса насекомых.

Народная медицина давно признает портулак огородный как весьма ценное лекарственное растение, избавляющее организм от самых различных недугов. Со времен Гиппократа его используют как антитоксическое средство при укусах ядовитых змей и насекомых, при бессоннице, болезнях печени и почек, при цинге и других авитаминозах, дизентерии. Семенами растения лечили даже чешуйчатый лишай.

Современные ученые установили, что препараты, в которых содержится портулак, могут усилить сердечный ритм, повысить артериальное давление при заметном сужении сосудов. Это объясняется действием норадреналина, содержание которого повышено в этом растении. Возможно, это объясняет и его способность останавливать внутренние кровотечения.