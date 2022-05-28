Как без хлопот вырастить зеленоплодные томаты

Прочитав однажды где-то, уж и не помню где, что очень полезны для аллергиков зеленоплодные томаты, я решила попробовать вырастить их у себя. Первые у меня были полосатые, потом просто зеленые, но все они были так себе на вкус, да и вообще не вызывали моего восторга. На какое-то время я забыла про них, пока в одном их постов на нашем сайте не прочитала про "Ромовую бабу".

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Мне стало очень интересно посадить этот сорт и проверить самой, какие они, эти томаты. Впервые я посадила "Ромовую бабу" в 2019 году, всего один кустик. Он вырос, но какой-то совсем небольшой, и выросли на нем всего две помидорки, но зато крупные.

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Эта самая первая помидора показалась мне просто огромной! Все время ее щупала, потому что не могла понять, когда же она поспеет. Она поспела в середине августа, когда появился золотистый румянец, а мякоть под пальцем слегка пружинила. «Пора», — решила я, срывая ее, и подумала, что порежу сегодня же ее в салат. Сколько, интересно, она весит? Надо же, почти 500 г!

Но до салата дело так и не дошло! Стоило мне ее разрезать и попробовать кусочек, как мы с мамой и не заметили, что съели ее! Вот это вкус! Нежный, насыщенный, тающий во рту! Это просто фантастика, какие вкусные оказались помидоры, эта "Ромовая баба"!

Теперь я сажаю эти томаты каждый год, немного — два-три кустика, но этого вполне достаточно для разнообразия для нас с мамой. Кусты вырастают довольно мощные, высокие, до 2 м. Формирую в один стебель.

Очень важно учесть, что спелые томаты очень нежны и плохо переносят транспортировку, легко могут помяться. Поэтому я могу лишь посоветовать или снимать эти зрелые плоды в конце сбора урожая, положив их сверху остальных помидоров, или снимать чуть недозрелыми.

Подкармливаю "Ромовую бабу", как и все свои томаты, три раза за сезон жидкой выбродившей органической подкормкой. Подкормку готовлю из смеси трав (сныть, крапива и др.) с небольшим количеством навоза (пару лопат на бочку), с добавлением хлебных корок, добавляю в бочку на 50 л 0,5 л "Байкала", плюс две-три ст. ложки сахара или прошлогоднего варенья. Доливаю воду до полной бочки, все тщательно перемешиваю и оставляю на неделю, а то и две (если прохладно). Эту смесь надо стараться ежедневно помешивать. Полученная выбродившая подкормка (концентрат) не должна иметь неприятного запаха. Процеженную смесь развожу 1:10, поливаю по 0,5 л под корень. Помидорки очень благодарны!

Зеленоплодные томаты очень полезны всем, но особенно аллергикам, так как практически не содержат ликопин, содержащийся в красных томатах, вызывающих у некоторых людей аллергию. Зеленый или оливковый (как у "Ромовой бабы") цвет томатов обусловлен высоким содержанием хлорофилла, который в свою очередь благотворно действует на организм, насыщая кровь кислородом, укрепляя иммунитет и очищая организм.