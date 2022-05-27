Можно ли вырастить авокадо в домашних условиях

Это тот случай, где многое зависит еще и от простого везения. Стоит учитывать, что авокадо растет на довольно высоких деревьях, однако в тесных комнатных условиях, произрастая в горшке, авокадо не способно вырасти даже до потолка. Сразу оговоримся, что плодоносит дерево в домашних условиях крайне редко, а если это и случится, то спустя 3-6 лет. Но посадить его лишним все равно не будет, потому что листья авокадо являются прекрасными очистителями воздуха и насыщают его кислородом.

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Лучше будет посадить сразу два авокадо в два горшка - это поспособствует перекрестному опылению, к тому же увеличит шансы на успех с урожаем.

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Для того, чтобы посадить авокадо вам понадобятся косточка плода вашего любимого сорта, горшок, диаметром 20-25 см с дренажным отверстием, грунт с известью торфом, песком и перегноем и дренаж. Стоит выбирать спелый авокадо, он должен быть упругим и темного сочного цвета.

Существует несколько способов посадить это вечнозеленое плодовое растение. Мы расскажем о том, который подходит для любого новичка - об открытом способе.

После извлечения косточки из спелого плода необходимо сделать в ней 4 отверстия с разных сторон по линии "экватора". В эти дырочки воткните зубочистки - они будут служить распорками. Будьте внимательны, проделывая отверстия - не повредите ядро. Налейте небольшую банку воды, поместите на нее косточку тупой стороной вниз таким образом, чтобы она находилась в воде на одну треть - держать над поверхностью будут зубочистки. Подливайте воду так, чтобы ее уровень всегда оставался таким.

Спустя пару недель появятся корни, а еще через несколько - ростки сверху. Когда стебелек достигнет пары сантиметров, можно пересаживать в горшок.

Помните, что авокадо любит свет, но от прямых солнечных лучей в самый пик на листве могут появится ожоги, потому ставить горшок с растением лучше на подоконник окна, выходящего на юго-запад или на юго-восток, а в полдень солнечного дня затенять. Если зимой авокадо начинает сбрасывать листья, задумайтесь о покупке специальной фитолампы.

Этому дереву важна большая влажность - почва никогда не должна становиться сухой, но и слишком заливать растения не нужно. Поливать авокадо стоит теплой водой. Имеет смысл также чаще опрыскивать листья ростка.

Температура в комнате, где стоит растение не должна опускаться ниже 16-18 градусов.

Через 4-6 месяцев растение начнет нуждаться в подкормке. Раз в месяц в период активного роста добавляйте комплексные удобрения. Или же 4 раза в год используйте полное минеральное удобрение.