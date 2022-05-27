Можно ли избавляться от сорняков в картофеле с помощью гербицида

Картофель - одна из самых популярных культур на огородах россиян. Но избавляться от сорняков на грядке сложно и трудозатратно. Поэтому огородники часто задаются вопросом, как же упростить эту процедуру. Одним из самых простых решений в борьбе за чистоту участка по праву считается применение гербицидов. Но можно ли их использовать на картофельной грядке? За ответом мы обратились к главному агроному областного общества садоводов Татьяне Орловой.
Специалист пояснила, что такой способ вполне допустим. Для этого достаточно приобрести любой гербицид по картофелю, которых в садовых магазинах сейчас представлено очень много. Средство не повреждает всходы растения, а действует исключительно на сами сорняки. Однако такие гербициды стоит использовать строго в соответствии с инструкцией.