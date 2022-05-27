Борьба с тлей: как безопасно избавить огород от прожорливого вредителя

Дачники в России вовсю включились в борьбу за урожай. Многим из них известна такая напасть, как захват растений тлей. Это насекомое с неумеренным аппетитом переносит опасные вирусы и провоцирует развитие аномалий у культур. Вредители могут нанести серьезный ущерб будущему урожаю. Однако решить проблему помогут эффективные народные методы, пишет utro.ru. Так, в борьбе с тлей эффективны опрыскивания растений заранее приготовленными растворами.

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РЕЦЕПТЫ РАСТВОРОВ

Мыльные

4-5 столовых ложек моющего средства для посуды, стирального порошка либо хозяйственного мыла нужно добавить в 10 литров воды. Довольно эффективным средством окажется раствор с дегтярным мылом. Не по вкусу придется вредителям и настой шелухи от лука и чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Можно также использовать мыльно-содовый раствор. На один литр теплой воды нужно добавить четверть бруска хозяйственного мыла, натертого на терке, и одну столовую ложку кальцинированной соды.

Настой из цедры

Пол-литровую банку высушенной кожуры цитрусовых нужно измельчить и замочить на 24 часа в одном литре воды. После чего прокипятить в течение 10 минут, процедить и вылить в десятилитровое ведро воды. Для лучшего эффекта в раствор можно добавить одну столовую ложку жидкого мыла.

Эффективным методом является и обработка растений дешевой водкой. Как выяснилось, тля не любит этот напиток.