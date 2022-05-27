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1 час назад

Что делать, если майские морозы побили виноград на участке

Крестьянская жизнь

Май 2022 года стал настоящим испытанием для огородников. Низкие температуры, дожди, возвратные заморозки – все это вызывает закономерную тревогу у владельцев приусадебных участков.

Что делать, если майские морозы побили виноград на участке
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Одна из культур, которая могла пострадать в непогоду – теплолюбивый виноград. Что же делать, если майские морозы не прошли бесследно для этой культуры?

В первую очередь не стоит переживать: виноград восстановится, но вот урожая в этом сезоне не будет. Чтобы новые побеги побыстрее отрастали, а это произойдет теперь с опозданием почти на месяц, необходимо будет подкормить растение азотными удобрениями. Это позволит молодым лозам вызреть до осени и вовремя завершить рост.

Не следует обрызгивать по листу, так как еще нет побегов, чтобы делать внекорневые подкормки.

Правильный уход даст восстановиться винограду, чтобы в скором времени он вновь порадовал вас вкусными сладкими плодами.

Дом и сад,
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