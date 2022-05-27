Этого достаточно: минимум ухода, при котором лилия будет пышно цвести

В прошлом году в моём саду поселилась прекрасная незнакомка — лилия ярко-жёлтого, солнечного цвета! Очень жаль, что я не знаю названия её сорта, но это не делает её менее любимой и красивой для меня!

Досталась лилия мне кучкой повреждённых луковичек с поломанными ростками. Что это за лилия и как она цветёт, я не знала. Оказывается, она росла на клумбе возле моей работы, но я ни разу не видела её цветения! До сих пор недоумеваю — то ли её гортензии заслоняли, то ли я такая невнимательная, то ли она вообще не цвела...

Посажены были луковки незнакомки в миксбордер и палисадник. Предварительно в лунки внесла перегной и горсть песка, а при посадке в палисаднике ещё добавила немного керамзита, так как там тяжёлая суглинистая почва, на которой никогда не выращивались декоративные растения.

Я с нетерпением ожидала, что же вырастет из такого потрёпанного посадочного материала? Лилия набиралась сил, наращивала листики и многочисленные бутоны… И вот в июле моя незнакомка зацвела прекрасными насыщенно-жёлтыми цветами размером 10-15 см, с тёмными крапинками, без какого-либо запаха.

Мне очень понравилось цветение неизвестной лилии! Даже на бедной почве палисадника оно было ярким и пышным. Ухода особого не осуществлялось — полив, удаление сорняков, осторожное рыхление, до цветения два раза полив с настоем курьяка.

В конце сезона выросшие до почти метровой высоты стебли лилии обрезала, поздней осенью внесла «Осеннее» удобрение от «Фаско» и замульчировала перегноем.

С нетерпением жду встречи с моей незнакомкой, порадовавшей обильным цветением и прекрасным солнечным цветом, дарящим настроение! Скорее всего, моя красавица не самый «ценный мех», но мне она очень полюбилась!