Как правильно посадить жимолость у себя на участке

Жимолость – невероятно полезное растение, которое дает полезные и вкусные плоды раньше других культур. А правильно подобранное место для ее посадки позволит каждый год получать богатый урожай.

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В дикой природе жимолость растет в кустах или на опушке леса, поэтому эта культура предпочитает места, на которых присутствует и свет, и тень. Если выбрать слишком открытое и солнечное место, то ягоды будут горькими. А если оно будет слишком тенистым – кислыми. Наиболее предпочтительное место для посадки – рассеянная тень с достаточным количеством света. Такое условие можно обеспечить, посадив жимолость неподалеку от высоких деревьев, но не прямо под ними.

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Важный фактор для выбора места посадки – отсутствие муравейников рядом. После высадки кустарника нужно регулярно осматривать прилегающие территории на предмет наличия этих насекомых. Присутствие муравьев означает и наличие тли, которая очень любит культурные растения, в том числе и жимолость.

Считается, что культура некапризна в плане кислотности почвы и растет на грунтах с рН 4,5–7,5. Это достаточно широкий диапазон, поэтому достаточно известковать сильнокислые почвы за месяц до посадки (например, с помощью гашеной извести, мела, доломитовой муки или древесной золы). А излишне щелочные же грунты следует закислить (мочевиной, сульфатом и нитратом аммония, а также другими азотными удобрениями).

Идеальная почвосмесь для посадки жимолости в равных пропорциях содержит перегной и серединный (черный) торф. Либо это может быть смесь из дерновой земли, торфа (либо песка) и перегноя в пропорции 3:1:1. В слишком богатом черноземе или в песке кустарник расти не будет.

Высаживать жимолость лучше в сентябре, когда побеги перестают расти, а кустарник готовится к периоду покоя. Однако растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода.

Для посадки за неделю готовятся лунки размером 40 × 40 × 40 см. Расстояние между кустами должно составлять 2,5–3 м при высадке высокорослых сортов и 1,5–2 м – для низкорослых.

Дно ямы для посадки выстилается дренажным слоем, в особенности это важно для глинистого грунта. Следующим шагом будет внесение смеси: 20 кг компоста, 1 л золы и 50 г суперфосфата. После лунку проливают водой.

В центре ямы следует насыпать земляной холмик и аккуратно поместить на нем саженец. Корни нужно равномерно разместить по всей площади насыпи. Затем их следует аккуратно присыпать грунтом, не заглубляя. После саженец обильно поливают, пока грунт не осядет. После посадки почву требуется замульчировать.