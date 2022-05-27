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10 минут назад

Можно ли высаживать томаты по два растения в одну лунку

Крестьянская жизнь

У многих дачников при излишках рассады возникает идея посадить 2 саженца томатов в 1 лунку. Но имеет ли это смысл?

Можно ли высаживать томаты по два растения в одну лунку
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В первую очередь стоит отметить, что на повышение урожайности с грядки это никак не повлияет. Напротив, растения будут мешать друг другу. И если потенциально каждый куст мог дать по 2 кг урожая, то в результате такой «двойной» посадки есть вероятность, что и 1 кг помидоров собрать не получится. В общей сложности получатся те же 2 кг.

Если посадить томаты таким способом из за угрозы повреждения одного из них земляным вредителем, к примеру, медведкой, то нет уверенности в том, что не пострадают сразу оба растения.

Можно сделать вывод о том, что такая двойная работа бессмысленна, а излишки рассады лучше, например, отдать соседям.

Дом и сад,
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