Как выбрать лучшее средство от комаров

С наступлением теплых дней как можно больше времени хочется проводить на улице — гулять в парке, ездить на дачу, готовить шашлыки, устраивать пикники, играть с детьми или животными — придумать можно массу вещей, ведь посидеть в четырех стенах мы всегда успеем. Все это прекрасно, если бы не одно но. Как только наступает вечер, к людям устремляются полчища комаров, которые мало того, что раздражают писком, так еще и больно кусают.

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«Рамблер» рассказывает, какие средства от комаров существуют и как они работают.

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Спреи и аэрозоли

В основном эти препараты предназначены для нанесения на одежду. Внимательно читайте инструкцию и действуйте в строгом соответствии с ней. Желательно наносить такие средства на улице, а не в помещении, при этом старайтесь не попадать на кожу и слизистые.

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Если случайно брызнули в глаза, немедленно промойте их водой, а потом наблюдайте за своим состоянием. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

Кремы и лосьоны

Кремы, лосьоны, эмульсии и другие подобные препараты наносятся не посредственно на открытые участки кожи. Всегда читайте инструкции, некоторые средства нельзя наносить на кожу лица, также они могут не подойти детям. Для детей обычно существуют специальные линейки препаратов, которые содержат менее агрессивные ингредиенты.

Браслеты и другие аксессуары

Их нельзя назвать самыми эффективными в деле борьбы с комарами, но если вы не собираетесь идти во влажный лес, к пруду или на реку, а хотите просто посидеть на дачной террасе, то браслет или кулон от комаров вполне может помочь. Они пропитываются специальным составом, который отпугивает комаров. Часто такие средства подходят даже детям и беременным женщинам.

Фумигаторы

Фумигаторы используются с жидкими средствами или пластинками, выбирать можно то, что кажется более удобным или есть в наличии. Важно помнить, что фумигатор нельзя оставлять включенным в розетку всю ночь, а кроме того, нужно обязательно проветривать помещение.

Ароматические палочки и спирали

Этот вариант хорош для вечерних посиделок на даче. Спирали или палочки используют на открытом воздухе, их поджигают, и дым отпугивает насекомых. Старайтесь расположить тлеющую палочку или спираль таким образом, чтобы не вдыхать дым.

Как выбирать средство от комаров

Во-первых, стоит определиться, для чего вам нужно средство: для похода в лес или вечерних посиделок на веранде, для дома или улицы, для себя или ребенка. В зависимости от этого вы сможете выбрать оптимальную форму из перечисленных выше.

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Во-вторых, выбираем действующее вещество. Большинство репеллентов содержат диэтилтолуамид (ДЭТА) — это вещество является самыми эффективным и при этом токсичным. Его содержание в препаратах варьируется от 11 до 51 процента, чем больше, тем эффективнее, но и соответственно токсичнее.

Ориентироваться нужно опять же на ваши цели, если вы идете в лес и планируете наносить средство на одежду, берите то, в котором действующего вещества содержится больше. Если комаров вокруг вас не так много, можно взять менее токсичный препарат с меньшим количеством действующего вещества. При этом на даче защиту можно усилить применением дымящихся спиралей или свечей.

Также в состав репеллентов могут входить менее токсичные действующие вещества:

Оксамат — действует также против мошек, слепней и других насекомых;

Карбоксил — производное муравьиной или угольной кислоты, не вреден для кожи и часто встречается в препаратах для детей;

Бензоил пиперидин — мало токсичен, но при этом сохраняет эффективность.

В-третьих, выбирайте способ нанесения. Удобнее всего работать с аэрозолями, их не нужно размазывать, как крем или мусс.

Растения, отпугивающие комаров

Считается, что некоторые растения способны отпугнуть комаров. Рассказываем, какие именно.

Агератум

Многие репелленты имеют в своем составе кумарин, который также содержится в агератуме. Эти симпатичные цветы можно посадить в напольные кашпо и красиво расставить на ступенях дома, а можно использовать в клумбах.

Лаванда

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Красиво цветет, отлично сочетается с другими растениями и восхитительно пахнет. А вот комарам не нравится.

Шалфей

Составит прекрасную компанию лаванде на одной клумбе. Растение может отпугнуть комаров своим запахом, а еще его можно использовать как приправу к мясу.

Мята перечная

Еще одно растение с приятным запахом, которое не любят комары. А листья мяты можно еще добавлять в чай.

Мелисса лекарственная

Отпугивает комаров, отлично дополняет вкус чая, а еще успокаивает немножечко нервных людей. Однозначно стоит посадить вокруг беседки.

Котовник

Если хотите привлечь котиков и разогнать комаров, кошачья мята — идеальное средство для этого. Кстати, в чай это растение тоже можно добавить.

Полынь

Если в душе вы друг степей, полынь — это ваш выбор. Комары не любят этот запах.

Бархатцы

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Любимые цветы, без которых невозможно представить ни один бабушкин огород. На самом деле этому есть простое объяснение: во-первых, они неприхотливы в уходе, а во-вторых, отпугивают садовых вредителей. Против комаров их тоже можно использовать.

Что еще можно сделать на даче

Существуют специальные службы, которые занимаются обработкой участков от комаров. Они обрабатывают крыши домов, террасы, беседки специальными составами, которые губительно действуют на комаров. Также можно обрабатывать деревья и кусты, за исключением плодовых. А еще нужно помнить, что комары размножаются в воде, поэтому, если у вас на участке есть бочки для сбора дождевой воды или вообще любые емкости, в которых подолгу может стоять вода, слейте их. Вы заметите, что комаров стало меньше.

Как снять зуд от укуса

С детства нам твердят — не чеши! Но что делать, если чешется просто невыносимо? На самом деле можно воспользоваться народными или аптечными средствами, которые снимают этот мучительный зуд. Что можно сделать?

Народные средства

Немного посолить каждый укус.

Сделать примочку из соды.

Нанести на место укуса столовый уксус — 9%.

Аптечные средства

Гель с алое вера.

Крем с пантенолом.

Мазь, содержащая антигистаминное действующее вещество.

Осторожно! Дети

Комариные укусы могут спровоцировать аллергическую реакцию, особенно внимательно нужно следить за детьми. Какие симптомы требуют немедленного обращения к врачу:

увеличение ближайших к местам укусов лимфоузлов; синдром Скиттера — большие (2-10 см в диаметре) красные зудящие пятна вокруг места укуса, которые держатся до 3-10 дней; крупные розовые волдыри рядом с укусами и на других участках кожи; повышение температуры до 37-38 градусов; одышка, свистящее дыхание; отек тканей в области лица, шеи и дыхательных путей.