Перечислены признаки морально устаревшей квартиры

Журналист, блогер и гуру в дизайне интерьера Кейт Кульниеце перечислила основные признаки морально устаревшего интерьера квартиры. По ее словам, вертикальные жалюзи и мебель из сосны, в числе прочего, портят и удешевляют внешний вид квартиры, сообщает издание The Sun.

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Блогер утверждает, что вертикальные жалюзи очень сильно портят впечатление от интерьера. Они необходимы в школе или офисе, но в доме совершенно неуместны.

«Напоминание о душных школьных классах, когда приходило время задернуть вертикальные жалюзи. Этот дизайнерский прием достиг своего пика в конце 80-х — начале 90-х, а теперь лучше использовать красивые деревянные ставни», — уточнила Кейт Кульниеце.

Следующая вещь, которая портит внешний вид интерьера, по мнению блогера, — кухонная мебель из сосны.

«Единственное, что хорошо в мебели из сосны, — то, что она хорошо закрашивается. К счастью, стиль оформления интерьера кухни изменился, уступив место гладким столешницам и ограничив необходимость использования сосны», — объяснила эксперт.

Цветные комплекты для ванных комнат из 70-х, по мнению блогера, также должны остаться в прошлом.