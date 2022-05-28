Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
59 минут назад

Специалист по интерьеру перечислила признаки морально устаревшей квартиры

Lenta.ru

Журналист, блогер и гуру в дизайне интерьера Кейт Кульниеце перечислила основные признаки морально устаревшего интерьера квартиры. По ее словам, вертикальные жалюзи и мебель из сосны, в числе прочего, портят и удешевляют внешний вид квартиры, сообщает издание The Sun.

Перечислены признаки морально устаревшей квартиры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогер утверждает, что вертикальные жалюзи очень сильно портят впечатление от интерьера. Они необходимы в школе или офисе, но в доме совершенно неуместны.

«Напоминание о душных школьных классах, когда приходило время задернуть вертикальные жалюзи. Этот дизайнерский прием достиг своего пика в конце 80-х — начале 90-х, а теперь лучше использовать красивые деревянные ставни», — уточнила Кейт Кульниеце.

Следующая вещь, которая портит внешний вид интерьера, по мнению блогера, — кухонная мебель из сосны.

«Единственное, что хорошо в мебели из сосны, — то, что она хорошо закрашивается. К счастью, стиль оформления интерьера кухни изменился, уступив место гладким столешницам и ограничив необходимость использования сосны», — объяснила эксперт.

Цветные комплекты для ванных комнат из 70-х, по мнению блогера, также должны остаться в прошлом.

«Ванная комната должна быть чистой и лаконичной, а не гротескной, с оскорбляющей вкус цветовой палитрой. Мой совет — придерживайтесь белого или черного оттенка в оформлении, добавив немного цвета с помощью декоративной стены, принтов или дополнений, вроде полотенец для рук», — подытожила Кульниеце.

Дом и сад,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители