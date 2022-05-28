Россиянам рассказали, как избавиться от кротов на дачном участке

Не стоит игнорировать присутствие кротов на дачном участке, поскольку они могут не только полностью уничтожить газон, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом рассказала эксперт сети магазинов ОБИ Татьяна Чаброва.

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Она подчеркнула, что не стоит брать данных животных голыми руками, поскольку они могут укусить человека и заразить его бешенством или туляремией.

По словам Чабровой, люди часто недооценивают опасность кротов, поскольку считают, что они не приносят никакого ущерба и просто рыхлят землю. Однако, подчеркнула специалист, эти животные прокладывают свои ходы со скоростью до 30 сантиметров в секунду и живут семьями по 4–5 особей. Такая популяция способна за ночь перерыть до пяти соток земли.

Кроме того, кроты повреждают корни растений и шланги систем автоматического полива, а также любые проложенные в земле кабели.

"Наиболее эффективным средством защиты от кротов являются ультразвуковые отпугиватели, генерирующие в грунте неприятные для них колебания", – приводит слова Чабровой РИА Недвижимость.