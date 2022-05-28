Агроном объяснила, так ли нужны фитолампы для рассады

— Лампы применяют во время выращивания рассады для ее роста и развития. Но сейчас эта тема уже закрыта, сейчас уже длинный день. Когда в феврале световой день короткий, рассада вытягивается в темноте, особенно в домашних условиях при высокой температуре. Тогда все их и применяют: и фитолампы, и лампы дневного света, — рассказала собеседница «ВМ».