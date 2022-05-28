Как вырастить роскошный сингониум

Я с удовольствием занимаюсь комнатными растениями. Но особое место в моей коллекции и душе прочно занимают именно ароидные. И сегодня я хочу показать одного из моих любимчиков — сингониум "Неон Пинк". И да, он розовый!

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

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Сингониумы (Syngonium) — это вечнозеленые многолетние растения семейства Ароидные (Araceae). В комнатном цветоводстве используются как декоративно-лиственные. В основном это лианы, но при постоянных обрезке и контроле можно сформировать куст. Форма листьев зависит от вида и сорта. Ювенильные листья обычно ближе к овальной форме и не рассеченные. Листья взрослых сингониумов в зависимости от вида могут быть стреловидными, трижды- или пятирассеченными, с ярко выраженными отдельными "ушками".

Что же интересно и характерно именно для этого сорта, так это цвет листьев. Пока лист совсем молодой, он очень красивого розового цвета. Не как фуксия, но прямо розовый. Вот такой.

По мере старения лист меняет цвет. Он как будто выгорает, становится более блеклым, но не менее красивым!

Затем розоватость остается только на прожилках.

И наконец, старые листья. Их можно смело называть светло-зелеными.

Если вести сингониум в несколько веток, как я сделал, то куст получается не только пушистым, но и таким многоцветным. Много веток с листьями разных возрастов в общем и целом выглядят просто шикарно.

Условия выращивания

Любит: тепло

полив

опрыскивание

досвечивание

Не любит: сквозняки

понижение температуры ниже +20°C

перелив

засушивание

сухой воздух

Посадка, пересадка и размножение

универсальный грунт на основе низинного торфа

вермикулит (можно и перлит, но я его совсем не люблю)

сосновая кора

высушенный и измельченный мох сфагнум. У сингониумов достаточно мощная корневая система, поэтому и горшки им нужны соответствующие их размеру. К грунту не особо требовательны, но кто ж не любит вкусную землю? Поэтому для своих ароидных я всегда сам готовлю "вкусняшку":

Такая земля получается рыхлая, следка подкисленная, поэтому мои сингониумы растут большими-пребольшими! И красивыми. Можно использовать грунт для орхидей. В нем тоже чаще всего есть необходимая кора.

Пересаживать сингониумы нужно по мере освоения их корнями всего объема горшка. Как это понять? Поверьте! Не заметить это сложно, когда корни начинают лезть буквально изо всех свободных отверстий. Как только вы достали сингониум из горшка и оголили корни, на пересадку у вас есть время, но не более получаса. 15-20 минут на воздухе корни еще выдержат свободно. За это время я обычно успеваю рассмотреть корневую систему, удалить подгнившее или пересохшее, обработав все срезы порошком "Фитоспорин". И не забываем про дренаж. Он должен быть обязательно! Перелив сингониумы переносят намного хуже, чем кратковременное пересушивание.

Сингониум "Неон Пинк" размножается черенкованием. Как и у всех ароидных, под каждым узлом есть воздушные корни. Для лучшего укоренения нужно брать черенок не менее чем на 2 узла.

Лучше всего укоренять черенки во мхе сфагнум. Живом, естественно. И в тепличке. В качестве теплички можно использовать мусорные пакеты с завязками. Это очень удобно: завязками можно регулировать диаметр отверстия. Если внутри слишком большая влажность, то расслабляем завязки; если влажности недостаточно — затягиваем.

Полив и подкормка

Сингониумы любят полив. Очень! Но не увлекайтесь, верхний слой грунта должен успевать просыхать хотя бы на несколько сантиметров. Но и не пересушивайте! Спасибо сингониум за это не скажет. Очень любят опрыскивание. Особенно в условиях квартиры, когда батареи сильно сушат воздух. Если замечаете, что молодые листья плохо раскручиваются — опрыскивайте!

Как и большинство растений, любит подкормки. Хорошо подходят универсальные удобрения для комнатных растений и специальные для декоративно-лиственных.

Особенности выращивания

Самое главное для сингониума "Неон Пинк" — это хорошая опора, освещение, тепло и повышенная влажность. Опора этому монстрику нужна. При хорошем уходе красавец может вымахать вот таким.

Интересные факты

Моему сингониуму уже много лет. Я его много обрезал, пытался сформировать из него именно куст. И чем старше он становится, тем более рассеченными становятся листья. Т.е. по мере взросления сначала начали проявляться "ушки", потом они становились все более выраженными. Теперь же у "ушек" начинают проявляться свои "ушки".