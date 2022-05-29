Как ухаживать за земляникой в огороде

Дачники, которые выращивают многолетнюю и однолетнюю землянику, обычно осенью ее пересаживают. Но как ухаживать за растением, чтобы оно давало богатый урожай, знают не все.

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Полезными советами поделились эксперты.

Если вы только посадили землянику, для активизации ее роста первая подкормка должна быть произведена азотными удобрениями. Это касается земляники, не раскормленной с осени. Разведите 30–40 мг аммиачной селитры – спичечный коробок – на ведро воды. Точно такую же подкормку следует проводить и при открытии роз.