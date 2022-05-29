Как ухаживать за земляникой в огороде

Дачники, которые выращивают многолетнюю и однолетнюю землянику, обычно осенью ее пересаживают. Но как ухаживать за растением, чтобы оно давало богатый урожай, знают не все.
Полезными советами поделились эксперты.
Если вы только посадили землянику, для активизации ее роста первая подкормка должна быть произведена азотными удобрениями. Это касается земляники, не раскормленной с осени. Разведите 30–40 мг аммиачной селитры – спичечный коробок – на ведро воды. Точно такую же подкормку следует проводить и при открытии роз.
Но если земляника была раскормлена с осени и принесет существенный урожай, то азотные удобрения вносить не следует – вы активируете рост листьев, и это будет в ущерб урожаю. В этом случае лучше подкормить комплексными минеральными удобрениями.