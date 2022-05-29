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1 час назад

Как ухаживать за земляникой в огороде

Крестьянская жизньиещё 3

Дачники, которые выращивают многолетнюю и однолетнюю землянику, обычно осенью ее пересаживают. Но как ухаживать за растением, чтобы оно давало богатый урожай, знают не все.

Как ухаживать за земляникой в огороде
Фото: крестьянская жизнькрестьянская жизнь

Полезными советами поделились эксперты.

Если вы только посадили землянику, для активизации ее роста первая подкормка должна быть произведена азотными удобрениями. Это касается земляники, не раскормленной с осени. Разведите 30–40 мг аммиачной селитры – спичечный коробок – на ведро воды. Точно такую же подкормку следует проводить и при открытии роз.

Но если земляника была раскормлена с осени и принесет существенный урожай, то азотные удобрения вносить не следует – вы активируете рост листьев, и это будет в ущерб урожаю. В этом случае лучше подкормить комплексными минеральными удобрениями.

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