Рододендрон: секреты посадки и ухода

Моя любовь к рододендронам началась очень давно. Долго я изучала информацию о них, выбирала морозостойкие сорта. Первые четыре вечнозеленых рододендрона решилась посадить в 2010 году. Среди них был гибридный рододендрон «Nova Zembla». В 2015 году он впервые зацвел и совершенно очаровал меня!

Фото: 7dac.ru 7dac.ru

Мне всегда очень интересно изучать историю происхождения и названия того или иного растения. Усаживайтесь поудобнее, расскажу и вам то, что мне удалось узнать.

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Происхождение

В Голландии во второй половине XIX века был широко известен питомник «М. Костер и сыновья». С 1890 года они начали проделывать опыты с рододендронами. В 1902 году Костеры создали новый гибрид, скрестив рододендроны грандифлора и один из сортов Катевбинского. Так что в этом году можем отметить его юбилей — 120 лет! Назвали новый гибрид «Nova Zembla». Так в Голландии назывался архипелаг Новая Земля.

Очевидно, там чтут память об известном голландском мореплавателе Виллеме Баренце. Он в 1597 году искал северный морской путь в Китай, его корабль оказался в ледяном плену в районе Новой земли, моряки вынуждены были там остаться на зимовку, а сам Баренц скончался у Ледяного мыса. При этом успел спрятать в домике, где они зимовали, свои карты открытых новых земель и описание непростой зимовки. Вот такая грустная история, но она несет позитивный смысл и наводит на ассоциацию в названиях. И там, и там — открытия! Открытие Архипелага и открытие нового гибрида рододендрона! И открытия эти будут бессмертны!

Описание цветка

Больше всего мне нравится, когда на рододендронах начинают забубениваться бутоны. Я могу часами любоваться их необычной формой! Не зря же рододендроны называют цветком мудрецов, возможно, за эти огромные бутоны, созерцая которые, как бы медитируешь, абстрагируясь от окружающей суетной реальности.

И вот он начинает открываться. О, эти длинные кокетливо загнутые ресницы тычинки! Они кого хочешь влюбят в себя! А какой яркий рубиновый цвет! Его так не хватает в нашем несолнечном Питере. А на верхнем лепестке — шоколадные веснушки-крапинки.

«Nova Zembla» — вечнозеленый кустарник семейства Вересковые. У него большие кожистые листья. Сам куст у меня разросся в ширину метра на 2, а в высоту около 1 м.

Уход

Ухаживать за рододендронами совсем не сложно. Самое главное — правильная посадка ! Очень часто мы покупаем растения в горшочках. И у рододендронов можно увидеть, как корни сплошняком оплели земляной ком, превратившись в спутанный войлок. Такой ком перед посадкой обязательно надо расчесать!

Рододендроны растут в кислой почве. Корни у них поверхностные. Поэтому земля должна быть рыхлая. Вносим много кислого торфа и немного песка. На дно укладываем дренаж из керамзита.

Сажать лучше в тень или полутень. Обязательно мульчировать. Поскольку мои рододендроны растут под сосной, то и мульча им достается в качестве соснового опада и шишек.

В апреле я начинаю подкармливать рододендроны. Уже очень давно использую специальное комплексное удобрение длительного действия «Green Boom». И только сейчас заметила, что оно от «Фаско». На обратной стороне пакетика написано: «Кроме макро- и микроэлементов в легкодоступной форме в состав удобрения входят такие ценные для развития именно рододендронов элементы питания, как сера (S), магний (Mg) и железо (Fe), при недостатке которых наблюдается гибель верхушечной точки роста, опадение бутонов и цветков, хлороз листьев».

Удобряю обычно после дождя. В прошлом году это случилось 1 раз в мае и 1 раз в июне. Вот и всё. С июля не удобряю, чтобы кустики не начали наращивать новые побеги, которые могут не перезимовать.

Надо тщательно следить, чтобы земля не пересыхала, поливать в засуху! А еще они очень любят полив дождеванием. И я тоже люблю распылять струю воды из шланга, создавая душик своим любимцам.

А если вдруг случаются неприятности (хлороз листьев и т.п.), у меня всегда под рукой чудесное средство «Тиовит Джет» (фунгицид + акарицид + микроудобрения).