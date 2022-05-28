Как справиться с пятнами без едкой бытовой химии

Сначала вы сгоняете кота с нового кресла и убираете каждую соринку с только что уложенного ламината. Но через некоторое время обстановка становится привычной, а вещи теряют прежний вид. «Почти незаметно, потом купим новое»… Подождите! Всему или почти всему в доме можно вернуть WOW-эффект и даже без использования бытовой химии.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Выводим пятна на мягкой мебели

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Именно любимые кресла и диваны быстрее всего покрываются въевшимися пятнами. Что можно с этим сделать? Для удаления небольших пятен от еды и напитков подходит мокрая соль. Нанесите кашицу на загрязнение, а когда подсохнет – соберите пылесосом.

Эффективен также водный раствор пищевой соды и лимонной кислоты. Распылите его на пятно из пульверизатора, подождите 5-10 минут и потрите пятно влажной салфеткой.

Важно: при любой чистке нужно сначала протестировать средство на незаметном участке!

Убедившись, что оно не вредит обивке, наносите на пятно от краев к центру, не втирая слишком глубоко. Еще одно правило: чем меньше жидкости – тем лучше. Нужно очень хорошо просушить мебель, иначе влага останется в глубине набивки, и от неприятного сырого запаха избавиться будет очень сложно.

Полезно выработать четкий алгоритм действий на случай, если пятно появилось только что. Жир засыпать содой или крахмалом (у них высокие впитывающие свойства). Пролитые напитки – сразу промокнуть бумажным полотенцем, красное вино – ватным диском, смоченным в перекиси водорода.

Чем отчистить ковер

Как ни удивительно, около 90% пятен на коврах растворяются обычной водой. Попробуйте нанести на загрязненное место немного теплой воды с помощью пульверизатора, а затем промокнуть чистой салфеткой.

Если не помогло, рассыпьте по поверхности пятна разрыхлитель теста и сбрызните горячей водой. Начавшаяся реакция раскроет поры в волокнах ковра. Подержите смесь на пятне несколько часов, а затем удалите салфеткой или пылесосом.

Интересный лайфхак – удаление пятен пеной для бритья. Алгоритм тот же – распределить, не втирая, и подождать, а затем собрать вместе с растворившейся грязью. Только предварительно – обязательный тест на незаметном участке!

Возвращаем блеск напольным покрытиям

Обычно полы не так «капризны», как текстиль, но все же и они могут со временем потерять первоначальный вид. Как это ни странно, даже из-за средства для влажной уборки! Если его применяли часто и обильно, на полу может остаться тонкая пленка, к которой прилипают пыль и соринки. Чтобы удалить этот слой, несколько раз промойте пол горячей водой – и он снова засияет.

Некоторые красящие вещества (крем для обуви, фломастер, пищевые красители, сажа), могут оставить на полу трудновыводимые пятна. Чтобы чистка не повредила поверхность, учитывайте материал покрытия. ПВХ обладает стойкостью к щелочным средствам, но «боится» кислот – они могут вызывать изменения цвета. Линолеум же, наоборот, чувствителен к щелочным чистящим средствам со значением pH >10, зато относительно спокойно переносит обработку трехпроцентным раствором перекиси водорода.

Для удаления минеральных загрязнений (ржавчины, извести или остатков цемента) с плитки из природного и искусственного камня можно использовать кислотные чистящие средства (pH < 7). Из домашних это уксус и лимонная кислота. Только сначала попробуйте на незаметном участке – если кислота начинает пениться, значит, вашему покрытию она противопоказана.

В случае с деревянными полами главная задача – не дать жидкости впитаться. Пролили красное вино или сок – быстро соберите салфеткой. Поверхностные пятна с паркета легко удаляются с помощью влажной микроволоконной салфетки. Стойкие можно обработать водой с добавлением средства для мытья посуды, кондиционера для белья или спирта (если вещество красящее). Всегда трите загрязненное место в направлении структуры дерева и в завершение промывайте водой.

Пар вместо бытовой химии

Пожалуй, пар — еще более универсальное чистящее средство, чем соль или лимонный сок. Он проникает даже в микроскопические поры и размягчает грязь, после чего она более охотно покидает свое убежище. А для того, чтобы «доставить» пар в нужное место, придумали пароочистители.

Это достаточно универсальный бытовой прибор, который подходят для чистки любых поверхностей, не чувствительных к воздействию температур. В частности, для напольных покрытий (в случае с ламинатом и паркетом подача пара должна быть минимальной, чтобы не создалось избыточной влажности).

С их помощью проще привести в порядок кухонную плиту, сантехнику, жалюзи, батареи-гармошки и вообще вернуть прежний вид многим предметам домашней обстановки. А также освежить ковры и мягкую мебель, используя специальную накладку. Чистящих средств при этом не требуется.

Пар полезен не только для уборки, он может готовить, стирать и создавать микроклимат в доме.

Кроме того, исследования в независимой лаборатории свидетельствуют, что при точечной обработке твердой поверхности в течение 30 с под действием высоких температур уничтожаются до 99,99 % бактерий и вирусов.