Белая плесень на винограде: как найти причины и избежать ее

Весной садоводы могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда виноград покрывается плесенью. Возникают закономерные вопросы: в чем причины этого явления и как его избежать.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Биолог Валерий Бгашев рассказывает, что причиной белой плесени, вероятнее всего, стало заболевание оидиумом.

Чтобы избежать его, необходимо сформировать у винограда разветвленную крону, чтобы не застаивался воздух. Также от оидиума защищает банальный ХОМ. При комплексной обработке растения могут совсем поправиться. Защитить можно органическими средствами, которые действуют целенаправленно – именно против этой болезни. Когда будете покупать их, обязательно обратите на это внимание.

Железный купорос, по мнению специалиста, следует исключить из средств защиты. Он не имеет никакого отношения к научной технологии обработки винограда, эффекта от него вы не получите, только потеряете время.