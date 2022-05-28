Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Белая плесень на винограде: как найти причины и избежать в дальнейшем

Крестьянская жизнь

Весной садоводы могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда виноград покрывается плесенью. Возникают закономерные вопросы: в чем причины этого явления и как его избежать.

Белая плесень на винограде: как найти причины и избежать ее
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Биолог Валерий Бгашев рассказывает, что причиной белой плесени, вероятнее всего, стало заболевание оидиумом.

Чтобы избежать его, необходимо сформировать у винограда разветвленную крону, чтобы не застаивался воздух. Также от оидиума защищает банальный ХОМ. При комплексной обработке растения могут совсем поправиться. Защитить можно органическими средствами, которые действуют целенаправленно – именно против этой болезни. Когда будете покупать их, обязательно обратите на это внимание.

Железный купорос, по мнению специалиста, следует исключить из средств защиты. Он не имеет никакого отношения к научной технологии обработки винограда, эффекта от него вы не получите, только потеряете время.

Правильное формирование лозы и применение тщательно подобранных средств надолго избавит вас от проблем с болезнями в вашем винограднике.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители