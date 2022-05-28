Почему могут подсыхать перья у лука на вашей грядке

Сочный зеленый лук не только незаменим в кулинарии, но и украшает собой огород, радуя глаз.
Но что делать, если кончики лука становятся белыми и сухими и перья выглядят не так свежо, как хотелось бы?
По мнению биолога Валерия Бгашева, причин может быть несколько. Все зависит от того, где овощ растет.
Тепличный лук мог заразиться мучнистой росой. Это распространенная проблема, и для ее решения нужны химические средства защиты. Однако стоит помнить, что если вы добавляете зелень в салат, то этот вариант стоит использовать с осторожностью. При обработке внимательно читайте инструкцию на препарате.
Возможна и другая причина – ресурса луковицы не хватает для нормального развития пера. Нужно ее подкормить, чтобы питательные вещества дошли до верхушек. Тогда лук порадует вас шикарной зеленью без следов подсыхания.