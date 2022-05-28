Почему могут подсыхать перья у лука на вашей грядке

Сочный зеленый лук не только незаменим в кулинарии, но и украшает собой огород, радуя глаз.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Но что делать, если кончики лука становятся белыми и сухими и перья выглядят не так свежо, как хотелось бы?

По мнению биолога Валерия Бгашева, причин может быть несколько. Все зависит от того, где овощ растет.

Тепличный лук мог заразиться мучнистой росой. Это распространенная проблема, и для ее решения нужны химические средства защиты. Однако стоит помнить, что если вы добавляете зелень в салат, то этот вариант стоит использовать с осторожностью. При обработке внимательно читайте инструкцию на препарате.