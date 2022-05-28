Аглаонем шикарный хоровод

На приобретение аглаонем меня соблазнила жена. У нас уже были розовые и желтые филодендроны, зеленые — само собой, розовые и пятнистые сингониумы, триколоры. Но душа требовала все больше и ярче. И вот под чутким руководством благоверной домашняя коллекция ароидных пополнилась 8 сортами аглаонем:

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Вот они:

Видео дня

Maria

Anyamanee Рink

Cherry Baby

Crete

Milky Way

Red Zircon

Siam Paragon

Tong Tem

одна другой краше, одна другой интереснее.

Описание растения

Аглаонемы (Aglaonema) являются представителями семейства Ароидные (Araceae). Вечнозеленые. В отличие от филодендронов и сингониумов цветут часто, но цветок декоративной ценности особо не представляет, поэтому они используются как декоративно-лиственные.

И не зря: обилие расцветок листьев может затмить любую цветущую культуру.

Травянистое растение или полукустарник с одним выраженным стволом без веток. Листья кожистые, плотные, форма от узкой ланцетной до широкой яйцевидной. Аглаонемы охотно цветут и завязывают плоды даже в домашних условиях. Внимание! Плоды и сок ядовиты! Красивые и яркие ягоды могут привлекать лишнее внимание. Поэтому домашних животных и детей лучше держать от этой красоты подальше, а также соблюдать осторожность при посадке-пересадке, обрезке и прочих манипуляциях с растением.

Условия выращивания

любит: тепло

влажность

подкормки

опрыскивание

тень или рассеянный свет

не любит: прямой солнечный свет

перелив

сквозняки

резкие перепады температур

холод

Посадка, пересадка и размножение

Как и все ароидные, аглаонемы любят рыхлую легкую подкисленную почву и хороший дренаж. Корни достаточно мощные, поэтому выбирая размер горшка, рассчитывайте так, чтобы корням места хватало, но при этом не было слишком много лишнего, чтобы исключить перелив.

Пересадку лучше всего осуществлять в весенний период.

Размножается аглаонема черенками, делением куста и выращиванием из семян. Причем семена вполне можно получить и в домашних условиях. Стеблевые черенки должны быть примерно 5-7 см с точкой роста.

Укоренять можно в воде, в живом мхе сфагнум или же во влажном грунте. Для более успешного укоренения нужно использовать тепличку (контейнер или пакет). Срез перед поставкой на укоренение нужно немного подсушить и обработать. Можно толченным активированными углем, но я всегда предпочитаю порошок «Фитоспорина». Укоренять в теплом тенистом месте при температуре не ниже +22...+25°C. И если все хорошо, то в течение 2-3 недель черенок пустит корни.

Если аглаонема пустила росток из земли, рядом с основным стеблем, то потом такое растение можно размножить делением. Для этого куст аккуратно вынимается из горшка, корни распутываются, корневище разрезается так, чтобы на каждой части было достаточно хороших живых корней. Части рассаживаются в разные емкости — и вот у вас уже два красивых кустика.

Полив и подкормка

Аглаонема одинаково боится как перелива, так и длительного пересушивания. В первом случае это грозит загниваем корней, во втором — засыханием листьев и ослаблением растения. Поливать нужно только мягкой теплой водой. весной-летом полив должен быть достаточно обильным, 2-3 раза в неделю по мере просыхания верхнего слоя грунта. В осенне-зимний период покоя полив сокращают. Не поливайте холодной водой!

Если в комнате сухой воздух, опрыскивание обязательно. И тоже только теплой мягкой водой! О том, что аглаонеме мало влажности, сигнализируют засыхающие кончики листьев.

Поэтому в весенний и летний период смело опрыскивайте 1-2 раза в сутки. В осенний и зимний период с опрыскиванием нужно быть осторожным. Понижение температуры вкупе с повышением влажности может привести к прямо обратному эффекту.

Подкормки аглаонема любит. В период активного роста можно подкармливать каждые 2-3 недели. Хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Для этого на следующий день после полива можно опрыскивать слабым раствором удобрения.

Особенности выращивания

Аглаонема любит полутень. И очень не любит прямой солнечный свет. Поэтому подходит для выращивания на северных окнах и в глубине комнаты. Однако свет все же нужен для пестролистных сортов. Если вы, как и я, обладатель таких сортов, нужно обеспечить яркий, но рассеянный свет. Чтобы исключить солнечные ожоги для своих пестролистных сортов я использую досвечивание лампами дневного освещения. Причем световой день для аглаонем должен быть не менее 11-12 часов, иначе растения начинают некрасиво вытягиваться и теряют декоративность.

Аглаонемы очень боятся сквозняков. Поэтому выбирайте для них такое место, чтобы полностью их исключить. И холод. Следите, чтобы температура не опускалась ниже 18°C. Также не стоит размещать аглаонемы возле батарей. Потоки сухого горячего воздуха губительны не меньше, чем сквозняки.

Основные вредители: паутинный клещ, трипсы и мучнистый червец.

А так аглаонема достаточно неприхотливая. И при хороших условиях и уходе будет долго радовать вас.

Интересные факты