Не бойтесь расставаться со старыми вещами

Хочется освободить в квартире место и избавиться от переставших быть нужными, но сохранивших товарный вид вещей и предметов. Выбросить их рука не поднимается и жалко, гараж-сейлы, как за границей, у нас не в традиции, а продать хочется. Расскажем, как это сделать с пользой для кошелька, а заодно расчистить пространство в доме.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Для кого-то — старое, для кого-то — новое

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Весной зимняя одежда и обувь отправляются в шкаф, но часто обнаруживается, что они туда не умещаются. Заодно оказывается, что многие весенние и летние вещи стали малы или вышли из моды.

Если у вас накопилось много ненужного добра, есть масса вариантов, куда его пристроить. Прежде всего можно раздать родственникам и знакомым, передать благотворительным организациям.

Еще один вариант — отнести старые вещи в церковь. Дело, конечно, богоугодное, но нужно иметь в виду, что не все храмы принимают такого рода помощь, поэтому предварительно обязательно поговорите с батюшкой.

В конце концов, вы можете попробовать продать «лишние» вещи на сайте объявлений. Конечно, все это требует времени, но под лежачий камень вода не течет: если хотите получить деньги или моральное удовлетворение, некоторые усилия придется приложить.

Самый очевидный вариант — продать вещь. Не рваную, не грязную, пригодную для дальнейшего использования. Если это техника, то в рабочем состоянии.

Всем известны порталы «Юла» и «Авито». Их ежедневно просматривают сотни тысяч людей, так что потенциальных покупателей у ваших вещей будет много. Минус в том, что и объявлений о продаже там тоже хоть отбавляй и ваше может утонуть в их массе. Кроме самых известных и раскрученных порталов есть еще доски объявлений «Из рук в руки», «КупиПродай», «Где.ру».

Про соцсети даже говорить нечего: там групп по продаже чего-то нужного и ненужного — навалом, правда, после закрытия западных ресурсов активность их пользователей сократилась, поэтому многие переместились в «Телеграм». Сегодня там можно найти каналы «Продажа и покупка вещей», «Пристрой» и несколько других.

В последнее время стали появляться закрытые группы по интересам в «Ватсап» как ответвления от других групп, например школьных, домовых чатов. «С улицы» туда не попасть, но тем, кто в теме, есть смысл размещать объявления о продаже вещей именно там. При желании можно создать такую группу самому.

Для тех, кому лень заморачиваться с подачей объявлений в Сети, но хочется получать за свои вещи какие-то дивиденды, стоит обратить внимание на новый смарт-сервис Tolkovo, работающий под лозунгом «Вы нам — ненужные вещи, мы вам — баллы на покупки и развлечения!». Чем лучше качество вещи, тем больше начисляется баллов-рублей. Их можно тратить у партнеров проекта на покупку одежды, питьевой воды, товаров либо использовать как скидки на юридические услуги, тренировки, концерты, занятия в детской театральной студии, а можно отдать на благотворительность.

Сдаются вещи сервису Tolkovo через постаматы сети PickPoint, которых в Петербурге и Москве, судя по карте на сайте, очень много.

Новый сервис с удовольствием принимает одежду, обувь, сумки, чемоданы, аксессуары, бижутерию, часы, некоторые книги, выборочно игрушки, посуду и декор для дома, малогабаритную винтажную мебель, торшеры, домашний текстиль, детские принадлежности, спортивный инвентарь. Сервис рекомендует класть в постаматы от 10 единиц легкой одежды или 2-4 единицы верхней. Сумки, перчатки, ремни, кошельки почти всегда оцениваются по высоким баллам. Более подробная информация есть по ссылке tolkovo.com. Зайти на сайт все равно придется, так как там выдают код от постамата. Там же можно проверить начисленные баллы.

Лайфхаки от бывалой

Москвичка Виктория за полгода умудряется зарабатывать более 40 тысяч рублей, продавая вещи в интернете. Сегодня молодая мама делится секретами своего успешного и нехитрого бизнеса.

«Я, можно сказать, продвинутый продавец. Любимая площадка уже много лет — «Авито». Тут я продавала детские вещи, мебель, технику, одежду и много чего еще. Убедилась, что почти любая вещь может кому-то пригодиться.

Отметила, что на «Юле» быстрее продаются детские вещи, а на «Авито» — крупногабаритные предметы и товары для дома. Отлично уходит посуда — от тарелок до б/у кастрюль и сковородок. Женские вещи практически не продаются — их много. Плохо уходят вещи массмаркет, их лучше отдавать на благотворительность или переработку. Литературу продать нелегко. Проще сдать в библиотеку.

Сначала я смотрю минимальную стоимость товара на «Яндекс. Маркет» и отнимаю от нее 20-70% или сравниваю цены в похожих объявлениях и указываю чуть ниже. Если нужно продать быстро, цену ставлю в 5-6 раз ниже, чем на «Яндекс. Маркет» и у производителей. Так я продала кухню прежних хозяев в новой квартире. У нее была убитая деревянная столешница, дверцы разболтались, шкафы из ДСП, зато встроенная духовка. Я назначила цену всего 15 тысяч рублей, но с условием, что покупатель сам разберет ее и увезет. В первый же час после публикации объявления мне оборвали телефон. Продала кухню первому позвонившему. Он приехал из соседней области с женой и ребенком, целый вечер разбирал кухню и увез, рассыпаясь в благодарностях.

Б/у вещи я обычно продаю за половину магазинной цены. У меня это одежда, обувь, игрушки, мебель. Прогулочная коляска, купленная за 4 тысячи рублей, ушла за 2 тысячи. Крупные вещи вроде кроватки и манежа можно продать чуть дороже, но мелкие, наоборот, сильно дешевле. Из крупных я как-то продала на «Авито» детское автокресло за 6 тысяч рублей, хотя покупала за 9 тысяч. А вот цены на игрушки, даже недешевые, сильно сбиваю. Мелкие вещи удобно продавать пакетом.

Новые вещи можно выставлять за ту же цену, что и в магазине, или со скидкой 10-20%. Главное — сохранять коробки, фирменные пакеты, ярлыки и чеки, чтобы подтвердить новизну товара, но брендовая одежда продается плохо — люди боятся подделок.

Никогда не продаю рваные, грязные и непригодные для использования вещи. Это неуважение к себе и покупателю, даже если написать слезливое описание. По той же причине не продаю ношеное белье, носки и колготки.

Вещи снимаю на обычный смартфон, но показываю с разных ракурсов на однотонном фоне и при хорошем освещении. В описании указываю как можно больше деталей: для одежды или обуви пишу размер, при продаже техники, игрушек и мебели перечисляю габариты и все функции. Иногда к вещи предлагаю подарок. Мелочь, а покупателю приятно и подкупает. Если вещь с дефектами, честно это указывайте. Если подлог вскроется, объявление заблокируют, ну и некрасиво это.

Бывает, что мне присылают сообщения со странными ссылками: «Покупатель оплатил товар — перейдите, чтобы узнать подробности», а в адресе ссылки слова avito или youla. Если перейти, там просят ввести данные карты якобы для того, чтобы заблокировать сумму покупки, пока покупатель не проверит товар. Это обман — по таким ссылкам я никогда не перехожу, а отправителя блокирую.

После покупки всегда просите оставить покупателя отзыв на «Авито», так вы увеличиваете свой рейтинг и уверенность будущих покупателей в том, что их не обманут.