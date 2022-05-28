За какие подкормки земляника отблагодарит вас щедрым урожаем

Обычно подкормки земляники начинают делать в конце весны или начале лета. Пик поглощения питательных веществ этой культурой происходит в период цветения.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Второй этап наступает в конце лета при закладке рожков, плодовых почек и росте корневой системы. Но как подкормить растение правильно и какие именно вещества дадут максимальную пользу ягодам? Безусловно, многое зависит от почвы, поэтому и подкормки в нее вносят в разных количествах и в разные сроки.

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Так, азотные удобрения под землянику вносят дважды: 1-й раз весной или в начале лета, 2-й — уже после сбора урожая. Бурный рост растений из-за высоких доз такой подкормки может стимулировать образование слишком крупных ягод, затягивание сроков их вызревания. Влажным летом такие ягоды могут подгнивать. Одна из самых эффективных подкормок земляники представляет собой комбинированное жидкое удобрение:

1 часть коровяка,

60 г суперфосфата,

100-150 г древесной золы

10 л воды.

Ведра раствора хватит на 3 пог. м посадок растения. Им проливают бороздки глубиной 5 см вдоль ряда. Борозду засыпают грунтом, а саму землянику поливают водой из лейки. От уровня обеспеченности растения питанием во второй половине лета, особенно азотным и фосфорным, зависит качество цветения и плодоношения на будущий год. Но многие садоводы, собрав урожай, перестают уделять грядкам с земляникой должное внимание. Если же осенью кусты развивались слабо, то весной или в начале лета без азотных удобрений не обойтись. С растений убирают подмерзшие листья, рыхлят почву в междурядьях и рядах. После можно вносить 15 г аммиачной селитры на 1 кв. м или 10-12 г мочевины. Удобрения заделывают, глубоко прорыхлив землю.