Самые эффектные сорта популярной комнатной лианы

Не то чтобы я предвзято относился к цветущим видам комнатных растений, но предпочтения всё же отдаю декоративно-лиственным. Конечно, цветущие у меня тоже есть. Это и хойи, и пеларгонии, и фуксии. Но они цветут недолго. А вот когда настоящим украшением служат листья, наслаждаться красотой растений можно круглый год! Поэтому моя коллекция сингониумом всё время пополняется и на данным момент состоит из 15 сортов.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

Видео дня

Сингониумы относятся к семейству Ароидные. Это тропические эпифитные лианы. Наибольшее распространение в природе приходится на Южную и Центральную Америку. У них гибкий стебель, который может стелиться или обвивать опору. Под каждым узлом развиваются воздушные корни. В зависимости от сорта расстояние между узлами может быть как маленьким, буквально несколько сантиметров (как, например, у сингониума 'Neon Pink'), так и достаточно большим (как, например, у 'Red Spot Tricolor' и 'Regina Red').

Листья тоже в зависимости от сорта могут быть глянцевыми ('Т-24'), обычными ('Green Arrow Mutation') или бархатными ('Wendlandii Grey'). Тонкими и мягкими ('Red Spot Tricolor' и 'Regina Red') или достаточно жесткими кожистыми ('Orm Nak' и 'Panda').

Расцветка листьев — это отдельная история. Особенно у вариегатных сортов. Могу с уверенностью сказать, не видел ни одной пары одинаковых листьев! Каждый лист уникален. Цветет сингониум только в природных условиях.

Практически все выращиваемые в домашних условиях виды — лианы. Куститься из всех моих сортов могут только 'Neon Pink' и 'Green Arrow Mutation'. Связано это с короткими междоузлиями и особенностями сорта. 'Red Spot Tricolor' я обрезал уже трижды! Но он как рос лианой, так и продолжает, ни одного бокового побега так и не дал.

Кстати, у таких сингониумов с короткими междоузлиями наблюдаю одну проблему — воздушные корни пробивают черешки листьев, и лист может постепенно пожелтеть и отвалиться. Как и у всех ароидных, млечных сок сингониумов ядовит. Учитывайте это!

Условия выращивания

Любит: влажность

тепло

хорошую опору

легкий рыхлый грунт

Не любит: сквозняк

понижение температуры ниже +18°Cзалив

засушивание

яркий солнечный свет

вредителей (хотя кто их любит?)

Посадка, пересадка и размножение

Лучше всего сингониумы размножаются черенками. Причем достаточно хотя бы одной живой точки роста. Подарили мне как-то два черенка Syngonium erythrophyllum 'Red Arrow'. Вот такие...

Листьев нет, буквально две палки. Вызов был брошен! И первая моя ошибка — я решил попробовать укоренить их в кокосовом субстрате. В итоге — минус один черенок. Верх засох, низ загнил… После такого провала я экстренно второй черенок поместил во влажный мох сфагнум и, конечно же, в тепличку. Верхушка постепенно отсыхала. Я ее обрезал, но продолжал надеяться. И вот. Спустя полгода могу похвастаться вот таким.

Да, еще совсем малыш! Но живой.) И с листьями. И растет!

Что касается посадки. Я предпочитаю все молодые растения сажать в пластиковые стаканы. Так я могу контролировать и состояние корневой, и полив. В горшки пересаживаю только взрослые растения, в корневой системе которых я уверен, ну и если она такая мощная, что самого большого пластикового стакана на 0,5 л ей уже совсем не хватает.

Грунт сингониумы любят рыхлый, питательный и подкисленный. Для подкисления хорошо подходит сосновая кора и мох сфагнум.

Полив и подкормка

Полив осуществлять лучше теплой мягкой водой. Как и опрыскивание. Поливать по мере просыхания верхнего слоя грунта. Не допускать как пересушивания, так и залива. Они примерно в равной степени губительный для растения. Подкормка универсальными удобрениями или специализированными для декоративно-лиственных. Не чаще 2 раз в месяц. Это вполне достаточно для сингониумов.

Особенности выращивания

Создайте дома тропические условия, и ваши сингониумы будут расти как на дрожжах! Не шучу :) Когда температура поднималась под +30°C, а опрыскивания проходили по 2-3 раза в день, молодой лист не успевал раскрутиться, как уже из пазухи лез следующий! Но да, для квартиры такие условия губительны. Да здравствуют упавшие обои. Но в любом случае старайтесь, чтобы температура была в среднем +25°C. И хорошая влажность.

Прямой солнечный свет для сингониумов не подходит. Лучше полутень или рассеянный свет. Или досветка лампами дневного света.

Интересные факты