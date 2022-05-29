Эти 5 растений ненавидят слизни

Если вы постоянно страдаете от нашествия слизней, неплохо бы внести корректировки в ландшафтный дизайн. Помните, что слизни едят преимущественно растения с тонкими, сочными и мягкими листьями. А хосты так и вообще являются магнитом – так что в прохладное и влажное лето проверяйте хосты почаще, чтобы не лишиться зеленых любимцев целиком.

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И, напротив, безопаснее посадить растения с жесткими, покрытыми восковым налетом или ощетинившимися крошечными волосками листьями. Относительно устойчивыми также считаются те, которые выделяют сильный запах или имеют горький вкус.

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Полынь в саду

Разновидности садовой полыни известны как «живая подсветка» - за счет серебристой листвы они выделяются даже в темное время суток. И это те растения, которые слизни предпочитают избегать.

Полынь представляет собой сильное многолетнее травянистое растение высотой от 40 до метра и выше в зависимости от разновидности. Грубые стебли кажутся комковатыми и могут быть одеревеневшими у основания.

Полынь отмирает зимой и каждую весну отрастает из корней. У садовой полыни цвет более серебристы, голубоватый, чем у дикоросов. Серебристость отчасти обусловлена многочисленными очень короткими тонкими волосками на листьях и стеблях.

Цветоносы появляются на каждом верхнем листовом узле и образуют многочисленные цветочные головки с конца июня до середины августа. Каждая цветочная головка имеет много маленьких незаметных желтых цветков, а каждый плод содержит одно семя. Крошечные семена легко разносятся ветром, водой, животными, а их срок жизни в почве оценивается в 10 лет. Всходы могут появиться в любое время, когда есть влага в почве, и могут оставаться незамеченными в течение некоторого времени, поскольку сеянец дает несколько маленьких листьев близко к поверхности почвы перед тем, как прорасти.

При посадке полыни не забывайте удалять цветоносы – из них получаются отличные самодельные спреи с инсектицидным свойством.

Сильные химические вещества, содержащиеся в растении, выделяются при измельчении в воду. Даже мотыльки улетят от лука или моркови, что не позволит им откладывать яйца на восприимчивых растениях. Другими вредителями, которые терпеть не могут полынь, кроме слизней, являются муравьи и даже мыши.

Аквилегия

Какие цветы посадить от слизней? Аквилегии (или водосборник) необычайно прекрасны для нас и отвратительны для слизней.

Есть много форм аквилегий, и они склонны к гибридизации, выдавая потрясающие результаты. Разновидности с более крупными внешними лепестками и длинными шпорцами - одни из самых эффектных и эффективных от слизней.

Кроме того, аквилегии отличные растения компаньоны для клумбы, где их длинные цветоносы и кивающие цветы добавят высоты.

Папоротник

Слизни не желают есть папоротники. Может быть, поэтому папоротники существуют так долго.

Их устойчивость к слизням – достаточная причина, чтобы простить отсутствие цветов. Но японский расписной папоротник (Athyrium niponicum) резко отличается от своих зеленых перистых собратьев, образуя густые колонии серо-зеленых листьев с красноватыми жилками. У сортовых японских папоротников оттенки красного варьируются от алого до нежно-розового. На сегодняшний день это, пожалуй, самый яркий садовый папоротник.

Древовидный пион

Хотя саженцы древовидных пионов (Paeonia suffruticosa) необходимо защищать от слизней, но они обычно оставляют взрослые растения в покое, за исключением случайных отверстий в листе, что не наносит реального вреда. К тому же при посадке осенью слизни уже не так активны. Почва влажная, копать легко. Под поверхностью также тепло, что обеспечит растениям наилучший старт. Погода осенью, как правило, более стабильна, чем в другое время года – влажная и постепенно становящаяся холодной, что идеально подходит для растений, впадающих в спячку зимой.

Древовидным пионам нужен нейтральный рН и почва, богатая компостом. Как и все пионы, они не переносят «мокрых ног» и должны размещаться в хорошо дренируемом месте.

В идеале, вашему древовидному пиону нужно утреннее солнце и полуденная тень или пятнистое солнце в течение дня.

При посадке осенью к следующей весне растения уже укрепят корневую систему и приживутся перед более стрессовыми переменчивыми погодными условиями в начале лета.

Древесный пион (несмотря на свое название) на самом деле листопадный кустарник, родом из Китая.

В отличие от более распространенных травянистых пионов, которые отмирают зимой, древовидный пион сохраняет свой стебель в течение всей зимы. Они удивительно выносливы и будут цвести 50 лет. Подкармливают ранней осенью и поздней весной, чтобы стимулировать появление новых цветов.

Чистец византийский шерстистый или ушки ягненка

Волосатые листья чистеца делают его устойчивым к слизням, а вы не сможете устоять, чтобы не погладить этих милашек.

Чистец имеет преимущество в виде ранних цветков и пушистых листьев, и выглядит гораздо привлекательнее, нежели хоста, поврежденная слизнями.

Как и многие серебристые растения, «ушки ягненка» чрезвычайно засухоустойчивы. Листья быстро образуют мягкий коврик из розеток. В народной медицине они когда-то использовались в качестве повязок и, как сообщается, помогают облегчить боль от укусов пчел.

Вечнозеленые в теплом климате, листья сморщиваются и отмирают в более холодные зимы. Однако растение не погибнет, если его не посадить в заболоченном месте. Весной удаляйте засохшую листву по мере появления новых листьев. Омолаживают делением раз в четыре года.

Серебристые листья отлично смотрятся с ярко-фиолетовыми или розовыми цветами, подходят для улучшения розария.