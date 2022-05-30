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7 минут назад

Инженер назвал безопасный срок службы кондиционера без очистки

Мослента

Без очистки кондиционер может безопасно служить от полугода до года. Этот срок в беседе с «Мослентой» назвал оптимальным инженер, преподаватель, автор блога «Alex Engineer» Алексей Гиря.

Инженер назвал безопасный срок службы кондиционера без очистки
Фото: МослентаМослента

«Если вы живете в зеленом спальном районе далеко от трасс на верхнем этаже дома, то устройство можно чистить раз в год и даже раз в два года. В случае, если квартира находится рядом с оживленной магистралью, чистку необходимо проводить чаще — перед началом летнего сезона и в его конце, минимум два раза в год», — рассказал Гиря.

Владелец может поддерживать состояние кондиционера, регулярно вытирая пыль с блока и с ламели — жалюзи, регулирующей поток воздуха. Кроме того, обязательно нужно чистить фильтры. Эту процедуру производители кондиционеров рекомендуют делать раз в месяц или по мере засорения, сказал эксперт.

«Нужно открыть крышку, извлечь фильтры и промыть их под проточной водой. Потом оставьте их обсыхать, либо вытрите и установите обратно», — назвал порядок действий инженер.

Остальные методы очистки, по словам специалиста, более трудоемкие и требуют специальных знаний. Поэтому глубокую ежегодную чистку кондиционера Гиря порекомендовал доверить специалистам.

Дом и сад,
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