Инженер назвал безопасный срок службы кондиционера без очистки

«Если вы живете в зеленом спальном районе далеко от трасс на верхнем этаже дома, то устройство можно чистить раз в год и даже раз в два года. В случае, если квартира находится рядом с оживленной магистралью, чистку необходимо проводить чаще — перед началом летнего сезона и в его конце, минимум два раза в год», — рассказал Гиря.