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1 час назад

Дизайнер назвал модные цвета для интерьера в 2022 году

Клопс.Ruиещё 2

В 2022 году в моду дизайна квартир войдёт сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными, среди которых выгоревший розовый и жгучий оранжевый. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Евгения Сорокина.

Дизайнер назвал модные цвета для интерьера в 2022 году
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

По словам дизайнера, последние два года прошли под знаком базовых цветов: белого, молочного, бежевого, кремового и серого.

«Однако сейчас в моду входят сложные оттенки: глубокий синий, приглушённый золотистый, выгоревший розовый, коричневый с розовым подтоном и жгучий оранжевый. Спокойную отделку стен сочетают с яркими акцентами в виде мебели, картин, штор и прочих предметов», — объяснила Сорокина добавив, что людям хочется яркости и позитивных эмоций.

Дом и сад,
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