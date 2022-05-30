Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени

Топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves Закари Позняк поделился правилами очистки стиральной машины, которыми пользуется сам. На ролик в его аккаунте в TikTok, который блогер ведет под юзернеймом @jeeves_ny, обратило внимание издание 9now .

Прежде всего Закари отмывает резервуар для моющего средства смесью жидкости для мытья посуды и уксуса. По его словам, с ее помощью можно легко избавиться от споры плесени. После блогер показывает, как протирает уплотнительное резиновое кольцо мягкой тряпкой, смоченной в этом растворе.