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15 минут назад

Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени

Lenta.ru

Топ-менеджер нью-йоркской сети химчисток Jeeves Закари Позняк поделился правилами очистки стиральной машины, которыми пользуется сам. На ролик в его аккаунте в TikTok, который блогер ведет под юзернеймом @jeeves_ny, обратило внимание издание 9now.

Блогер поделился правилами очистки стиральной машины от плесени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прежде всего Закари отмывает резервуар для моющего средства смесью жидкости для мытья посуды и уксуса. По его словам, с ее помощью можно легко избавиться от споры плесени. После блогер показывает, как протирает уплотнительное резиновое кольцо мягкой тряпкой, смоченной в этом растворе.

В завершение уборки Позняк берет пачку чистящего порошка для стиральной машины.

«Засыпайте его прямо в барабан, включайте горячий цикл и вперед», — заключает он.

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