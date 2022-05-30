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2 часа назад

Эксперт рассказала, когда необходимо уничтожать борщевик

Мира Маркина

Кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Юлия Шипилина в эфире радио Sputnik предупредила о том, что если не уничтожить борщевик в определенное время, то потом будет крайне сложно от него избавиться.

Эксперт рассказала, когда необходимо уничтожать борщевик
Фото: pixabay.compixabay.com

"Уничтожать борщевик лучше всего в мае или в начале июня, пока он еще не так велик. Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров. Вы можете опоздать выкопать борщевик, и тогда далеко не каждый человек сможет подойти к нему близко", – отметила Шипилина.

Все дело в ядовитом соке этого растения, который при попадании на кожу опасен для человека.

Шипилина подчеркивает, что борщевик очень быстро распространяется и победить его после июня будет очень сложно.

"Потом появится цветонос. Одно растение в среднем может дать от 7 до 22 тысяч семян. Это огромное количество семян борщевика, каждое из которых может прорасти и тоже стать гигантом", – пояснила эксперт.

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