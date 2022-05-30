Эксперт рассказала, когда необходимо уничтожать борщевик

"Уничтожать борщевик лучше всего в мае или в начале июня, пока он еще не так велик. Важно избавиться от этого растения сейчас, пока это еще ростки, потому что с каждым днем лета уничтожать его будет все сложнее и сложнее: борщевик станет гигантом, и его листья могут достичь в диаметре 50-70 сантиметров. Вы можете опоздать выкопать борщевик, и тогда далеко не каждый человек сможет подойти к нему близко", – отметила Шипилина.