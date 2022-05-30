Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен

Дизайнер интерьеров Ребекка Сноуден подсказала, как визуально расширить небольшое жилое помещение при помощи покраски стен. Особым способом покраски она поделилась с изданием Express.

По словам Сноуден, следует красить стены в два оттенка одного цвета, разделяя стену на верхнюю и нижнюю половину. При этом верхняя половина, уточняет дизайнер, должна быть светлее.

«Вместо стен можно выкрасить батарею, полки и выключатели в тот же цвет, которым уже покрыта стена. Это создаст впечатление неразрывного, объемного пространства», — подсказала она.

Если стены перекрасить нельзя, то можно перекрасить мебель.

«Например, покройте классические деревянные стулья ярко-красной или белой краской, и пятна цвета освежат комнату», — рекомендовала дизайнер.