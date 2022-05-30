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28 минут назад

Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен

Lenta.ru

Дизайнер интерьеров Ребекка Сноуден подсказала, как визуально расширить небольшое жилое помещение при помощи покраски стен. Особым способом покраски она поделилась с изданием Express.

Дизайнер подсказала визуально увеличивающий комнату способ покраски стен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сноуден, следует красить стены в два оттенка одного цвета, разделяя стену на верхнюю и нижнюю половину. При этом верхняя половина, уточняет дизайнер, должна быть светлее.

«Вместо стен можно выкрасить батарею, полки и выключатели в тот же цвет, которым уже покрыта стена. Это создаст впечатление неразрывного, объемного пространства», — подсказала она.

Если стены перекрасить нельзя, то можно перекрасить мебель.

«Например, покройте классические деревянные стулья ярко-красной или белой краской, и пятна цвета освежат комнату», — рекомендовала дизайнер.

Сноуден также перечислила цвета, которые помогут зрительно увеличить комнату: чистый белый, нежно-розовый, бледно-голубой, бежевый, серый и бирюзовый.

Дом и сад,
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