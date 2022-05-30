Когда нужно сажать чеснок и как за ним ухаживать?

«Сажают чеснок с 25 августа до конца октября. Но следите за погодой: нужно, чтобы температура не опускалась ниже минус 3 градусов. Если семья состоит из трех человек, то под чеснок хватит и одной метровой грядки. Землю можно вспахать лопатой или культивировать (взрыхлить поверхность). Потом добавить навоз или перегной и можно приступать к посадке. Чеснок сажается в борозды глубиной примерно 1,5 сантиметра. Если не будете делать борозды, то можно ориентироваться по длине пальца: головки нужно закапывать на глубину до сгиба указательного пальца. Некоторые садоводы мульчируют чеснок травой (то есть кладут ее сверху на грядку). Со временем трава перепревает и на следующий год превращается в удобрение», – отмечает Чаброва.