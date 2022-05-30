Когда нужно сажать чеснок и как за ним ухаживать?

На прилавках российских магазинов не всегда можно найти свежий отечественный чеснок, да и стоит он недешево. Это тот случай, когда обеспечить себя продуктом можно самостоятельно – грядка не займет много места на участке и не требует особого ухода, рассказывает садовый эксперт крупной сети гипермаркетов для ремонта и дачи Татьяна Чаброва.
«Сажают чеснок с 25 августа до конца октября. Но следите за погодой: нужно, чтобы температура не опускалась ниже минус 3 градусов. Если семья состоит из трех человек, то под чеснок хватит и одной метровой грядки. Землю можно вспахать лопатой или культивировать (взрыхлить поверхность). Потом добавить навоз или перегной и можно приступать к посадке. Чеснок сажается в борозды глубиной примерно 1,5 сантиметра. Если не будете делать борозды, то можно ориентироваться по длине пальца: головки нужно закапывать на глубину до сгиба указательного пальца. Некоторые садоводы мульчируют чеснок травой (то есть кладут ее сверху на грядку). Со временем трава перепревает и на следующий год превращается в удобрение», – отмечает Чаброва.
А вот использовать в этих целях опилки эксперт категорически не советует: находясь в земле, опилки окисляют почву, а также впоследствии мешают перекапывать грядку. К тому же опилки разлагаются дольше десяти лет.
«Чеснок всходит весной. Его перья могут быть желтыми или зелеными, что зависит от состава почвы, в которой он растет. Если почва суглинистая и чеснок желтый, то рекомендуется поливать землю специальным составом, содержащим нашатырный спирт, – рекомендует садовод. – После подкормки вы увидите, какими сочными и зелеными стали растения! Запаха нашатыря здесь не будет никакого. Обычно садоводы весь чеснок не съедают, часть головок оставляют на следующую посадку».