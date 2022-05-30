Как вырастить бархатцы в саду

Обычно к бархатцам я отношусь довольно прохладно — есть и есть, цветут и ладно. Возможно, даже пользу приносят, как везде пишут. А если нет, то и ладно. Цветы это всегда прекрасно.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

И вот в прошлом году посчастливилось мне тестировать бархатцы отклоненные от «Русского Огорода», носящие яркое название «Фламенко».

Я просто влюбилась в эти яркие притягательные цветы с огненными всполохами на лепестках. Невысокие, до 30 см, при этом с пышными до полуметра в диаметре кустом с шапкой разнообразных в оттенках и крупных, до 7-8 см в диаметре, цветков.

А еще эти желто-оранжевые махровые красавцы удивительно вкусно пахнут. Медовый с легким оттенком бархатцев аромат витает на несколько метров вокруг клумбы и хочется им просто упиваться. Больше фотографий с этими красавцами можно посмотреть в моем прошлогоднем отчете .

С девочками, выращивающими в прошлом году «Фламенко», сравнивали результаты и оказалось. что у меня выросли самые пышные кустики. Думаю, этому поспособствовали удобрения от «Фаско», которые я щедро насыпала в каждую лунку, зная, что в дальнейшем вряд ли я буду удобрять цветы при поливах.

Рассаду бархатцев я высадила кружком вокруг молоденькой сливы 30 мая, в возрасте 54-56 дней.

Землю вскопали вилами, на одинаковом расстоянии друг от друга сделала 8 лунок , насыпала в них по щепотке «Цветочного» удобрения от «Фаско», тщательно перемешала с грунтом, пролила водой и в каждую лунку разместила по одному растению.