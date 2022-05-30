Россиянам назвали способ правильно полоть сорняки

Автор и ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев научил россиян правильно полоть сорняки и назвал самые безопасные для растений способы прополки. В беседе с «Лентой.ру» телеведущий посоветовал садоводам не поливать сорняки уксусом, а прополкой сорняков с глубокими корнями заниматься после дождя.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Хабургаева, полоть сорняки нужно нежно и аккуратно, учитывая, с какими посадками работает садовод — например, на грядке с клубникой, на газоне, в цветнике.

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«Если говорить о газоне, то на нем обыкновенно растут одуванчики, лопухи, подорожники, — в этом случае нужно использовать гербициды избирательного действия. Есть гербициды сплошного действия — когда при опрыскивании погибает все живое, здесь же важны именно избирательного действия»,

— сказал натуралист, указав на то, что газон — это совокупность злаковых культур и других — мятлика, душицы, а значит, нужно использовать гербициды, которые уничтожают все, кроме злаковых.

Грядки Хабургаев советует полоть руками из положения сидя. Он предупреждает, что трудно выдирать из земли старые сорняки с длинным, как морковка, корнем: одуванчик, лопух, конский щавель.

«Его тянешь, ботва обрывается, а корень остается в земле, и потом он все равно прорастет. В этом случае используют одуванчикодер. Этот инструмент обычно продается в хозяйственном магазине. Нужно воткнуть его в землю и провернуть, и когда вы его вытаскиваете назад, с ним вытаскивается весь корень, одуванчика или лопуха», — делится опытом телеведущий.

Хабургаев также порекомендовал гербицид типа «Снайпер», который убирает сорняки точечно и поможет, если несколько сорняков выросли тесно — этим ядом промазывают каждый листик сорняка, и постепенно он гибнет.

«Но здесь хочу сказать важный момент: все гербициды, которые брызгаются на сорняки, работают только при вегетации, в тот момент, когда растение активно вегетирует. Поэтому этим нужно заниматься летом. Если вы обработаете голую землю весной или осенью, это не поможет», — объяснил он.

Также эксперт критически отнесся к народным методам избавления от сорняков: брызганию уксусом, керосином, синильной кислотой. Он обратил внимание на то, что уксус — это все-таки кислота и он все равно будет смываться дождями. Кроме того, добавляет Хабургаев, в Подмосковье и в средней полосе России PH почвы и так слишком кислый, что вредно для растений.