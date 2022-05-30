Как защитить яровые культуры от насекомых вредителей

Об этом рассказали в Россельхозцентре Татарстана.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Специалисты татарстанского филиала «Россельхозцентра» оценили состояние посевов яровых культур на 27 мая текущего года.

Посевы этих культур обследованы на площади 25,8 тыс. га, из них на 7,1 тыс. га выявлены хлебные полосатые блошки. Численность этих насекомых-вредителей составила в среднем 2,8 экз. на кв. м, максимально – 5 экз. на кв. м зарегистрировано в Дрожжановском муниципальном районе республики на 230 га ячменя.

Известно: в дождливую прохладную, ветреную погоду блошки прячутся под комочками почвы. Поэтому необходимости в инсектицидной обработке посевов в это время нет.

Однако следует держать всходы яровых культур под контролем, поскольку при установлении теплой погоды продолжится заселение хлебных полосатых блошек, предупреждают специалисты.

Согласно сведениям учреждения, при повреждении хлебными полосатыми блошками 50% листовой поверхности растения отстают в росте, слабее кустятся, при повреждении 75% поверхности – гибнут.

«В теплую погоду насекомые-вредители представляют опасность на поздних всходах яровых культур. Аграриям мы рекомендуем провести химическую обработку против хлебных полосатых блошек на посевах ячменя не позднее, чем в фазу 1-2 листа», – отметил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Виталий Новичков.