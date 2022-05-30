Бобы обогатят рацион дачника и состав почвы на участке

Многие дачники забыли о бобовых – это все разновидности фасоли, горох и душистый горошек, соевые бобы. Между тем они просты в уходе, а многие сорта еще и декоративны. Их можно высаживать не только на огороде, но также в горшках и балконных ящиках.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Лучшие предшественники

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– Все бобовые очень красивые, особенно вьющаяся декоративная фасоль, душистый горошек, они могут стать настоящим украшением участка или балкона, – считает кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова.

Растут бобовые практически на любых почвах, даже на глинистых и песчаных. Поэтому в мае можно смело высаживать на них горох, фасоль, бобы. Единственное, на одном и том же месте их можно размещать только через 3 года. А вот другие культуры после бобовых будут хорошо расти – они отличные предшественники.

Бобовые обогащают землю азотом, после них особенно комфортно картофелю, томатам и огурцам.

В основном бобовые – это свето- и теплолюбивые лианы, которым нужна опора. Для посадки выбирают солнечное место, проводят ее после майских праздников, когда минует угроза заморозков и грунт достаточно прогреется. Чтобы бобовые лучше принимались, их сажают пророщенными.

– У меня самая любимая бобовая культура – фасоль, – продолжает эксперт. – Сейчас в продаже много сортов и гибридов отечественной селекции, есть и импортные. Все сорта делятся на 3 группы: лущильные, полусахарные и сахарные. Также фасоль бывает кустовая (растение 20–70 см в высоту), полувьющаяся (не более 1,5 м) и вьющаяся (до 5 м и более).

Лущильные сорта выращивают для получения зерен, так как створки бобов обладают пергаментным слоем. Большинство из них в нашей зоне не дозревают, их нельзя использовать.

В полусахарных бобах со слабым пергаментным слоем есть грубые волокна, которые надо удалять перед приготовлением, что не очень удобно. А вот сахарные (или спаржевые) не содержат пергаментного слоя и жестких волокон, поэтому дачники предпочтение отдают им.

По срокам созревания сорта делятся на раннеспелые (до 65 дней), среднеранние (65–75 дней), средние (75–85 дней), среднеспелые (85–100 дней) и поздние (более 100 дней). Среди них популярны скороспелый сорт «сакса» с мясистыми бобами; раннеспелая «секунда» с компактным кустом и длинными плодами; высокоурожайный среднеспелый вьющийся сорт «розовая» с розовыми бобами, которые созревают через 65–85 дней; среднеспелый вьющийся сорт «фиолетовая» дает урожай через 2–3 месяца и имеет длинные фиолетовые бобы; а вот «плоская длинная» дает первые темно-зеленые плоды уже через 2 месяца.

Правильно сеем...

– Чтобы было красиво и вкусно, на участке сажают кустовую и вьющуюся фасоль, – рекомендует специалист. – Оптимальный для нее грунт – легкий нейтральный суглинок средней влажности. Под предшественника надо внести органику.

Сеют фасоль, когда почва хорошо прогреется на глубине 15 см. Если ее температура опускается до +10 градусов, то семена загнивают, а если до нуля, то всходы повреждаются. Поэтому оптимальный срок для сева – середина мая. Растение можно разместить на только что освободившихся после редиски, салата и шпината грядках.

Кустовые сорта сеют рядами на глубину 3–5 см по 3 семени в гнездо и на расстоянии 25 см между лунками. Это компактные растения, их удобно выращивать на грядке, не надо устанавливать опоры. Они более холодостойкие и скороспелые: если ранние сорта посадить на рассаду, а потом высадить в грунт, то можно быстро получить урожай.

Популярные кустовые сорта – «триумф», «сакса без волокна 615», «сахарный». Вегетационный период от появления всходов до технической спелости у них длится 45–70 дней, а созревание семян происходит через 3–4 месяца.

При этом получаются сахарные нежные бобы, которые подходят не только для рагу и борща, но и для консервирования. Кстати, нельзя употреблять сырой недозрелую фасоль – в ней содержатся ядовитые вещества, которые разрушаются только при термической обработке.

Вьющиеся сорта размещают двухстрочными лентами на 50 см одну от другой и с расстоянием в ряду по 10 см.

Они могут стать кулисами для огурцов и закрывать их от палящего солнца. Кустовые и вьющиеся сорта можно высаживать по несколько растений вместе, чтобы они поддерживали друг друга и не заваливались. Но загущение посевов снижает урожайность.

На тяжелых почвах посевы мульчируют песком или опилками, чтобы сохранять влагу в грунте и предотвратить образование корки. Первые всходы появляются уже через неделю. В случае заморозков их надо накрыть пленкой или агроволокном.

...и бережно ухаживаем

Уход за фасолью несложный: после полива и дождей рыхлят междурядья, а когда появятся 4–5 листов, кусты окучивают, с 2 сторон присыпают землей, чтобы они не полегали и образовывались дополнительные корни. Также это помогает бороться с сорняками.

–На малоплодородных почвах фасоль подкармливают комплексным минеральным удобрением один раз в сезон вместе с окучиванием и рыхлением, заделывая его в почву, – говорит Ольга Гиченкова. – Чтобы избежать грибных заболеваний, фасоль поливают в сухую погоду по междурядьям, но не дождеванием, чтобы лишняя влага не попадала на растения. Поливы проводят до обеда, чтобы к вечеру все просохло.