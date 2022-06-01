5 привычных вещей в доме, которые вредят здоровью

Как правило, такие вещи всегда под рукой, и мы не задумываемся о скрытой угрозе.

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Во-первых, вредными для здоровья могут быть пластиковые контейнеры, изготовленные из токсических веществ. Цифра 7 в ромбе свидетельствует о том, что контейнеры сделаны из бисофенола А, который вреден для нашего организма. В таких контейнерах лучше не разогревать еду в микроволновке.

Во-вторых, опасными для здоровья могут оказаться губки для мытья посуды, так как в них размножается большое количество бактерий, которые могут быть вредными. Губки нужно менять каждую неделю.

В-третьих, навредить нашему здоровью могут ковры, в которых скапливается пыль и химические вещества. Особенно опасными являются ковры из синтетических материалов. Такие ковры нужно чаще отдавать в химчистку. Кроме того, выбирайте ковры с коротким ворсом, так как их легче чистить.

В-четвертых, вредной для здоровья может быть тефлоновая посуда, которая при высокой температуре выделяет токсичные вещества. Если вы не готовы отказаться от такой посуды, постарайтесь не портить ее поверхность. А лучше всего купить посуду из нержавеющей стали или чугуна.